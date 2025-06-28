Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Важные истории" та "OSINT Бджоли".

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Які OSINT-канали заблокували в телеграмі

Проєкт "Етичний хакер" заявив про блокування понад 10 таких каналів. Серед них українські, російські та білоруський: @osint_pythons, @schwarz_osint, @OSINTBY, @Osint_san_framework, @trueosint.

"Кожен із каналів вівся понад кілька років і не порушував правила спільноти. Оскільки вже понад добу від підтримки телеграму немає новин, ми просимо вас привернути увагу до цієї ситуації, і за можливістю, написати таке повідомлення в техпідтримку телеграму", – написали там.



Перелік заблокованих каналів / Скриншот 24 Каналу

Як повідомляють, ці канали не писали про війну Росії проти України.

Серед українських видалили:

OsintFlow,

OSINT-бджоли,

Cat Eyes OSINT,

OSINT Georgia,

KRIG ∆ | ✙ | Війна | Osint ∆ Аналітика.

"OSINT Бджоли" заявили, що Telegram блокує українські OSINT-канали в інтересах Росії.

Ми впевнені, що це не випадковість, а цілеспрямована атака на українські аналітичні спільноти. Telegram діє в інтересах Росії – держави, що вчинила збройну агресію проти України, та роками веде війну не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Тому ми вважаємо, що і засновник телеграм, Павло Дуров, діє в інтересах російських спецслужб! Це рішення – ще один доказ того, що наша діяльність дає результат і б'є по ворогу,

– інформує спільнота.

Також "OSINT Бджоли" підкреслили, що Telegram заблокував майже всі канали, які займаються "прикладним, бойовим OSINT". А це недружній крок щодо Сил оборони.

Торік Telegram блокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони.