ISW показав також карти усіх напрямків. Їх та основні висновки Інституту публікує 24 Канал.

Дивіться також Ворог просунувся відразу біля 4 населених пунктів, – Deep State

Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 27 червня

Бої в Курській області тривали, без просувань. Але на півночі Сумської області росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 26 червня свідчать, що вони захопили Андріївку, це на північ від Сум, та пройшли на південний схід від Олексіївки, це на північний схід від міста.

області росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 26 червня свідчать, що вони захопили Андріївку, це на північ від Сум, та пройшли на південний схід від Олексіївки, це на північний схід від міста. На півночі Харківської області без змін, так само на Куп'янському напрямку, біля Борової та Лимана. Наступальні операції окупантів на Сіверському напрямку не мали результатів, як і в місті Часів Яр.

області без змін, так само на Куп'янському напрямку, біля Борової та Лимана. Наступальні операції окупантів на Сіверському напрямку не мали результатів, як і в місті Часів Яр. Проте російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відео від 25 та 26 червня свідчать, що вони пройшли на північ від Торецька та на північний захід від Яблунівки, що на північний захід від міста.

Як змінилася лінія фронту за 26 червня / Карти ISW

На Покровському напрямку змін не зафіксовано. На Новопавлівському напрямку просунулися українські війська. Відео від 26 червня свідчать, що вони пройшли на північ від Перебудови, що на південь від Новопавлівки.

напрямку просунулися українські війська. Відео від 26 червня свідчать, що вони пройшли на північ від Перебудови, що на південь від Новопавлівки. При цьому росіяни стверджували, що просунулися на північний схід від Перебудови, на північ від Новосергіївки, на північний схід від Новомиколаївки, на південний захід від Горіхового, на північ від Ялти та на південний захід від Федорівки. Жодній з цих заяв підтверджень не було.

стверджували, що просунулися на північний схід від Перебудови, на північ від Новосергіївки, на північний схід від Новомиколаївки, на південний захід від Горіхового, на північ від Ялти та на південний захід від Федорівки. Жодній з цих заяв підтверджень не було. На напрямку Великої Новосілки без змін, біля Гуляйполя так само. Як і на заході Запорізької області та на Херсонському напрямку.

Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська просунулися поблизу Новопавлівки, а російські – на півночі Сумської області та поблизу Торецька.

У попередньому звіті Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися поблизу Борової та Великої Новосілки, а російські мали успіхи у Вовчанську, біля Покровська та Новопавлівки.