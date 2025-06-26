Мовиться головно про Донецьку та Харківську області. ISW показав також карти усіх ділянок фронту, їх та основні висновки аналітиків зі США публікує 24 Канал.

У попередньому звіті Сили оборони провели вдалий рейд під Херсоном, окупанти просунулися на Сумщині: огляд фронту ISW

Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 26 червня

Тривали бої в Курській області, але змін на лінії зіткнення не зафіксовано. На півночі Сумської області – так само. На півночі Харківської області росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 23 та 25 червня свідчать, що вони пройшли у північній та північно-західній частинах Вовчанська .

. На Куп'янському напрямку цього разу без змін, а от на напрямках до Борової та Лимана мали успіхи українські сили. Геолокаційні відеозаписи від 25 червня свідчать, що українці відновили позиції в Зеленому Гаї, що на схід від Борової , та, ймовірно, звільнили цей населений пункт. Також є інформація про просування в районі Рідкодуба біля Лимана, але відео щодо цього немає.

, та, ймовірно, звільнили цей населений пункт. Також є інформація про просування в районі Рідкодуба біля Лимана, але відео щодо цього немає. Не було змін на Сіверському напрямку, в місті Часів Яр та на Торецькому напрямку. А от на Покровському були – відеозаписи від 24 червня свідчать, що російські війська просунулися на північ від селища Шевченко Перше, що на північний схід від Покровська, та у західній Лисівці, що на південний схід від міста.

Як змінилася лінія фронту за 25 червня / Карти ISW

На Новопавлівському напрямку окупанти також мали просування. На геолокаційних відеозаписах за 25 червня видно росіян, які підіймають прапор у центрі Ялти, що на південь від Новопавлівки. Це свідчить про нещодавнє захоплення цього населеного пункту російськими військами.

напрямку окупанти також мали просування. На геолокаційних відеозаписах за 25 червня видно росіян, які підіймають прапор у центрі Ялти, що на південь від Новопавлівки. Це свідчить про нещодавнє захоплення цього населеного пункту російськими військами. Українські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні відео від 23 червня показують, що вони пройшли на південний схід від Новополя, це на південний захід від Великої Новосілки.

. Геолокаційні відео від 23 червня показують, що вони пройшли на південний схід від Новополя, це на південний захід від Великої Новосілки. Атаки росіян на схід від Гуляйполя поблизу Малинівки були марними, так само й обмежені наступальні операції на заході Запорізької області та на Херсонщині.

Підсумовуючи, ISW вказав, що українські війська просунулися поблизу Борової та Великої Новосілки, а російські – у Вовчанську та поблизу Покровська й Новопавлівки.