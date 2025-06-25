Загарбники також просунулися біля декількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни

В DeepState оновили мапу близько 1 години дня 25 червня. Відповідно до їхніх даних, загарбники просунулися біля 3 населених пунктів.

Аналітики також пишуть, що ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль.

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль, а також просунувся біля Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку,

– ідеться в повідомленні.

Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.

Ситуація біля Андріївки: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Костянтинополя: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Олексіївки: дивіться на карті

Окупанти просунулися поблизу Дніпроенергії: дивіться на карті

Противник просунувся у Шевченку: дивіться на карті

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До слова, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. Станом на ранок 25 червня за уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував 9 ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3943 дронів-камікадзе.