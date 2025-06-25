Про це пише 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку станом на ранок 25 червня ворожі сили вели наступальні дії в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Попів Яр, Разіне, Володимирівка, Єлизаветівка та Малинівка.

Ворожі сили також намагалися витіснити ЗСУ із займаних позицій неподалік Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новомиколаївки та Олексіївки.

На напрямку ворог намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої,

– ідеться в повідомленні.

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До слова, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора.