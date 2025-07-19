Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает 24 Канал.

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Зачем Рада может запретить Telegram?

Значит есть такая возможность. Значит надо вести переговоры, если нужны будут государственные решения – украинский парламент примет их. Но еще раз говорю: не для пиара, не для того, чтобы кто-то получал лайки, а для того, чтобы Украина получила больше информационной безопасности,

– отметил Стефанчук.

Он добавил, что благодаря плодотворной работе первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова с командой, чистину российского контента в соцсети нельзя просматривать даже с VPN.

Стефанчук прокомментировал возможность запрета Telegram в Украине: смотрите видео

Напомним, россияне запустили телеграмм-бот для сбора чувствительной информации об украинских военных под предлогом поиска пропавших. Эту информацию потом могут использовать против самих военнослужащих и их семей.