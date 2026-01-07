Что говорит Дуров об облигациях Telegram?

Павел Дуров заверил, что Telegram не зависит от российского капитала, пишет 24 Канал.

Смотрите также Украинцы все больше полагаются на Telegram: исследование показало, что за этим стоит

В нашем недавнем размещении облигаций на сумму 1,7 миллиарда долларов не участвовали никакие российские инвесторы. Старые облигации, выпущенные в 2021 году, были в основном погашены и не представляют проблемы,

– рассказал бизнесмен.

По его словам, владельцы облигаций не являются акционерами и не имеют права голоса по решениям Telegram. Именно он является единственным акционером.

Что известно о замораживании облигаций?

Telegram с 2021 года выпустил облигации на сумму более четырех миллиардов долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

В частности, в мае 2025 года компания разместила долговые бумаги на 1,7 миллиарда долларов. По словам источников Financial Times, Telegram выкупил большую часть бондов со сроком погашения в 2026 году.

Но часть бумаг оказалась заблокированной в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с санкциями против России. Поэтому в издании утверждали, что Telegram, по-прежнему, зависит от российского капитала.

Напомним! Евросоюз, США и Великобритания ввели замораживание активов и другие ограничения в отношении Национального расчетного депозитария России в 2022 году.

Что еще следует знать о ситуации с Telegram?