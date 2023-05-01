Впервые с 2021 года бизнес в Украине положительно оценил свою деятельность: ключевые изменения

Представители украинского бизнеса оценили результаты своей деятельности за апрель. О последних изменениях и актуальных тенденциях в разных секторах – читайте дальше.

Бизнес положительно оценил апрельские результаты своей работы по сравнению с предыдущим месяцем. Это произошло впервые с октября 2021 года, согласно данным ежемесячного опроса по Индексу ожиданий деловой активности.

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Общие тенденции в Украине

В апреле 2023 года в апреле Индекс ожиданий деловой активности вырос до 51,5 из 49,5 в марте. Более того, впервые за полтора года этот индикатор пересек важную психологическую отметку – равновесный уровень!

В целом по результатам опроса есть несколько факторов, которые помогли улучшить оценки предприятий из большинства секторов. Среди них:

Увеличение предложения продовольствия и горючего;

Улучшение инфляционных и курсовых ожиданий;

Повышение потребительских настроений населения и т.д.

Также большинство бизнесов, которые присоединились к опросу, ожидают удорожание собственных продуктов и услуг. Сектор торговли впервые с января 2022 года они делают ставку на увеличение штата работников. В то же время в других областях прогнозируют более медленные темпы сокращения персонала, чем фиксировали в предыдущие месяцы.

Ожидание бизнеса

В секторе торговли оптимистично оценили как результаты, так и перспективы своей деятельности. Такую динамику фиксируют второй раз подряд. Секторальный индекс за апрель вырос до 57,6 из 53,6 в марте. Также в торговле впервые с июля 2019 прогнозируют повышение маржи даже с учетом усиления оценок относительно роста закупочных цен.

Сфера промышленности также положительно оценивает текущую ситуацию, а также второй месяц ожидает улучшения экономических показателей. Этому способствуют следующие факторы:

Улучшение ситуации с логистикой;

Сокращение производственных затрат на возобновление энергоснабжения;

Стабилизация ситуации со стоимостью горючего.

К теме! Индекс этого сектора в апреле 2023 года остановился на уровне 50,5. В марте этот индикатор составил 51,2.

Ожидание бизнеса в Украине / Инфографика НБУ

Сфера услуг в Украине тоже тенденциозно смягчает негативные оценки общих экономических перспектив. Важную роль играет постепенное восстановление спроса. Кроме того, выделяют улучшение ситуации в стране с энергоснабжением и сезонные тенденции. Секторальный индекс завершил апрель с результатом 48,8. В то время как в марте этот показатель составлял 45,7.

Строительная сфера наиболее сдержанно оценивает свои перспективы и экономические результаты. Индекс этого сектора в апреле остановился на уровне 44,9. Мартовский показатель составил 45,9.