Вперше з 2021 року бізнес в Україні позитивно оцінив свою діяльність: ключові зміни

Представники українського бізнесу оцінили результати своєї діяльності за квітень. Про останні зміни та актуальні тенденції у різних секторах – читайте далі.

Бізнес позитивно оцінив квітневі результати своєї роботи порівняно з попереднім місяцем. Це сталося вперше з жовтня 2021 року, згідно з даними щомісячного опитування щодо Індексу очікувань ділової активності.

Читайте також Несвоєчасне інформування про офшори: комітет Верховної Ради хоче зменшити штраф у кілька разів

Загальні тенденції в Україні

У квітні 2023 року квітні Індекс очікувань ділової активності виріс до 51,5 із 49,5 у березні. Ба більше, вперше за півтора року цей індикатор перетнув важливу психологічну позначку – рівноважний рівень!

Загалом за результатами опитування, є кілька факторів, які допомогли покращити оцінки підприємств з більшості секторів. Серед них:

Збільшення пропозиції продовольства та пального;

Поліпшення інфляційних та курсових очікувань;

Підвищення споживчих настроїв населення тощо.

Також більшість бізнесів, які приєдналися до опитування, очікують на подорожчання власних продуктів та послуг. Натомість сектор торгівлі вперше з січня 2022 року вони роблять ставку на збільшення штату працівників. Водночас в інших сферах прогнозують більш повільні темпи скорочення персоналу, ніж фіксували у попередні місяці.

Очікування бізнесу

У секторі торгівлі оптимістично оцінили як результати, так і перспективи своєї діяльності. Таку динаміку фіксують вдруге поспіль. Секторальний індекс за квітень виріс до 57,6 з 53,6 у березні. Також у торгівлі вперше з липня 2019 року прогнозують підвищення маржі навіть з врахуванням посилення оцінок відносно зростання закупівельних цін.

Сфера промисловості також позитивно оцінює поточну ситуацію, а також другий місяць поспіль очікує покращення економічних показників. Цьому сприяють такі фактори:

Покращення ситуації з логістикою;

Скорочення виробничих витрат на відновлення енергопостачання;

Стабілізація ситуації з вартістю пального.

До теми! Індекс цього сектору у квітні 2023 року зупинився на рівні 50,5. У березні цей індикатор становив 51,2.

Очікування бізнесу в Україні / Інфографіка НБУ

Сфера послуг в Україні теж тенденційно пом'якшує негативні оцінки стосовно загальних економічних перспектив. Важливу роль відіграє поступове відновлення попиту. Крім того, виділяють покращення ситуації в країні з енергопостачанням та сезонні тенденції. Секторальний індекс завершив квітень з результатом на рівні 48,8. Тоді як у березні цей показник становив 45,7.

Будівнича сфера найбільш стримано оцінює свої перспективи та подальших економічних результатів. Індекс цього сектору у квітні зупинився на рівні 44,9. Березневий показник становив 45,9.