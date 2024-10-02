Миллиард долларов от Google: новые возможности для Таиланда

Google объявила об инвестиции в размере миллиарда долларов, что будет способствовать развитию новых проектов и технологий в Таиланде. Для чего это компании, читайте далее.

Google инвестирует в создание цифровой инфраструктуры Таиланда

Как сообщается, эти средства направят на строительство нового центра обработки данных в промышленной зоне Чонбури и развитие облачных мощностей в Бангкоке, что связано с растущим спросом на облачные вычисления в Юго-Восточной Азии.

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Анонс инвестиций стал результатом встречи президента и главного инвестиционного директора Google Рут Порат с премьер-министром Таиланда Петонгтаном Чинаватом. Таиланд приветствовал этот шаг, подчеркивая свою роль как регионального цифрового центра.

Обратите внимание! Проект планируют реализовать до 2029 года, создав 14 000 рабочих мест, а также увеличив ВВП Таиланда на 4 миллиарда долларов. Стратегическая цель – увеличить долю цифровой экономики до 30% ВВП к 2027 году.

Инвестиции Google происходят на фоне аналогичных инициатив других технологических гигантов. Например, Microsoft в начале этого года также объявила о создании своего первого дата-центра в стране.