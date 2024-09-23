Цель – триллион

Все больше инвесторов готовы вливать деньги в OpenAI. Они надеются, что впоследствии оценка компании достигнет 1 триллиона, поэтому инвестиция в любую долю является разумной, информирует Financial Times.

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Уже сейчас OpenAI объявил о необходимости привлечения дополнительных 5 миллиардов долларов. Apple, Nvidia и Microsoft, которые являются тремя самыми дорогими техногигантами в мире, готовы присоединиться к финансированию проекта.

Необычный масштаб

Обычно инвесторы выписывают чеки маленьким стартапам, чтобы впоследствии вернуть деньги, больше в 10 – 100 раз. OpenAI для такого результата надо достичь оценки в 1,5 триллиона долларов.

Это вполне возможно, OpenAI имеет такой потенциал,

– сказал один из инвесторов, который поддержал создателя ChatGPT.

Интересно, что даже Meta Цукерберга и Berkshire Hathaway Баффета пока не стоят таких денег.