Мета – трильйон

Все більше інвесторів готові вливати гроші в OpenAI. Вони сподіваються, що згодом оцінка компанії сягне 1 трильйона, тому інвестиція в будь-яку частку є розумною, інформує Financial Times.

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Вже зараз OpenAI оголосив про необхідність залучення додаткових 5 мільярдів доларів. Apple, Nvidia і Microsoft, які є трьома найдорожчими техногігантами у світі, готові приєднатися до фінансування проєкту.

Незвичний масштаб

Зазвичай інвестори виписують чеки маленьким стартапам, щоб згодом повернути гроші, більші у 10 – 100 разів. OpenAI для такого результату треба сягнути оцінки в 1,5 трильйона доларів.

Це цілком можливо, OpenAI має такий потенціал,

– сказав один з інвесторів, який підтримав творця ChatGPT.

Цікаво. що навіть Meta Цукерберга та Berkshire Hathaway Баффета наразі не коштують таких грошей.