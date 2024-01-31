Google тратит миллионы долларов на увольнение работников

Google потратил уже 700 миллионов долларов на увольнение работников в январе, несмотря на рост в своих рекламных, облачных и сервисных подразделениях. В общем, увольнение работников обходится компании в миллионы долларов.

Доходы и убытки

Google потратила 2,1 миллиарда долларов на выходные и другие расходы в связи с сокращением более 12 000 работников в течение 2023 года. И расходы на сокращение продолжаются: только за один месяц 2024 года компания уже потратила 700 миллионов долларов, сократив более 1 000 рабочих мест.

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Несмотря на сокращение, Google завершила 2023 год с ростом в большинстве своих основных направлений деятельности. Компания обнародовала доходы в размере 86 миллиардов долларов за четвертый квартал 2023 года, что на 13 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Основные подразделения компании, такие как цифровая реклама и облачные вычисления, также продемонстрировали стабильный рост. Между тем генеральный директор Сундар Пичаи отметил вклад инвестиций Google в генеративный искусственный интеллект.

Какие сегменты выросли:

Основной генератор доходов Google, бизнес поискового двигателя, заработал 48 миллиардов долларов, что почти на 13 процентов больше, чем в предыдущем году.

Сегмент услуг и устройств на подписке компании принес 10,7 миллиарда долларов, главным образом благодаря подпискам на YouTube Premium и Music, YouTube TV и Google One, по словам Пичаи.

Рекламные доходы YouTube составили 9,2 миллиарда долларов, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

Не только персонал

Сейчас Google является третьим по величине облачным провайдером в мире, уступая Microsoft Azure и AWS. Однако облачное подразделение компании набрало обороты в прошлом году. Компания сообщила о доходах от Google Cloud в размере 9,19 миллиарда долларов, что на 25,6 процентов больше, чем в предыдущем году.

! Сокращение персонала обошлось Google дорого, так же как и сокращение офисных помещений из-за увольнения (в том числе на дорогих территориях, таких как Бей-Эрия). Закрытие физических офисных пространств стоило Google в целом 1,8 миллиарда долларов за весь 2023 год.

К тому же Google продолжает инвестировать в искусственный интеллект. А это означает, что в 2024 году компания сделает еще больше сокращений, чтобы компенсировать расходы в других подразделениях.