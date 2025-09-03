Суд постановил, остаются ли Chrome и Android в собственности Google
Окружной судья США Амит Мехта принял решение, которое позволяет Google сохранить в собственности браузер Chrome и операционную систему Android.
Какое решение вынес суд?
Окружной судья США Амит Мехта принял решение, которое позволяет Google сохранить в собственности браузер Chrome и операционную систему Android, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
В то же время суд обязал компанию делиться данными с конкурентами, чтобы обеспечить большую конкуренцию в сфере онлайн-поиска.
Решение положительно восприняли инвесторы. В частности, акции материнской компании Google, Alphabet, во вторник, 2 сентября, во время удлиненных торгов выросли на 7,2%. Акции Apple одновременно поднялись на 3%, поскольку решение суда позволяет Google продолжать выгодное партнерство с Apple, которое ранее критики считали антиконкурентным.
Как это повлияет на рынок?
Обмен данными с конкурентами потенциально укрепит их позиции в рекламном бизнесе и развития инструментов искусственного интеллекта, включая чат-ботами, такими как ChatGPT от OpenAI. Однако отсутствие требования продавать Chrome или Android устраняет главную угрозу для инвесторов.
В своем блоге Google выразил обеспокоенность относительно возможного влияния на пользователей и их конфиденциальность и сообщил, что тщательно анализирует решение суда. Компания также планирует подать апелляцию, поэтому окончательное исполнение решения может затянуться на годы и даже дойти до Верховного суда США.
Что этому предшествовало?
- Министерство юстиции и антимонопольные органы США рассматривали вопрос продажи Chrome и части рекламного бизнеса Google еще с 2020 года.
- В ответ Google предлагала соглашения с компаниями, в частности Apple и Mozilla, на использование поиска Google в их браузерах, но без эксклюзивности.