Окружний суддя США Аміт Мехта ухвалив рішення, яке дозволяє Google зберегти у власності браузер Chrome і операційну систему Android.

Яке рішення виніс суд?

Окружний суддя США Аміт Мехта ухвалив рішення, яке дозволяє Google зберегти у власності браузер Chrome та операційну систему Android, повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Водночас суд зобов'язав компанію ділитися даними з конкурентами, щоб забезпечити більшу конкуренцію у сфері онлайн-пошуку.

Рішення позитивно сприйняли інвестори. Зокрема, акції материнської компанії Google, Alphabet, у вівторок, 2 вересня, під час подовжених торгів зросли на 7,2%. Акції Apple одночасно піднялися на 3%, оскільки рішення суду дозволяє Google продовжувати вигідне партнерство з Apple, яке раніше критики вважали антиконкурентним.

Як це вплене на ринок?

Обмін даними з конкурентами потенційно зміцнить їхні позиції у рекламному бізнесі та розвитку інструментів штучного інтелекту, включно з чат-ботами, такими як ChatGPT від OpenAI. Однак відсутність вимоги продавати Chrome або Android усуває головну загрозу для інвесторів.

У своєму блозі Google висловив занепокоєння щодо можливого впливу на користувачів та їхню конфіденційність і повідомив, що ретельно аналізує рішення суду. Компанія також планує подати апеляцію, тож остаточне виконання рішення може затягнутися на роки і навіть дійти до Верховного суду США.

Що цьому передувало?