В Украине обязали все госпредприятия стать АО или ООО
- Правительство утвердило постановления №1102-1104, которые обязывают все государственные предприятия в течение шести месяцев изменить организационно-правовую форму на акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью со 100% государственной собственностью.
- Имущество государственных предприятий перейдет в уставный капитал новых компаний, а активы, которые не подлежат приватизации, будут закреплены на условиях узуфрукта, что позволяет пользование, но не отчуждение.
Правительство утвердило новые правила трансформации государственных предприятий. В течение шести месяцев все компании должны изменить свою организационно-правовую форму на акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью со 100% государственной собственностью.
Новые правила от Кабмина?
8 сентября Кабинет министров принял постановления №1102-1104, которые устанавливают новые правила трансформации государственных предприятий. Согласно законопроекту, выбор конкретной формы оставили за учредителем предприятия, передает 24 Канал.
Смотрите также Кто и где создает бизнес в Украине – актуальная аналитика
Что будет с имуществом?
Имущество государственных предприятий перейдет в уставный капитал новых компаний. Активы, которые нельзя приватизировать, и имущество на праве оперативного управления закрепят за новыми компаниями на условиях узуфрукта – то есть они смогут пользоваться им, но не отчуждать.
Все разрешительные документы, лицензии и сертификаты остаются в силе. Руководители вновь созданных компаний временно будут исполнять обязанности до назначения в соответствии с уставом.
Кто под реформу не попадает?
Постановление не распространяется на предприятия, которые уже начали преобразования по старым правилам. Кабмин также рекомендовал органам местного самоуправления применять похожий порядок и для коммунальных предприятий.
Почему это важно?
По данным налогового комитета Верховной Рады, почти 75% госпредприятий или не работают, или существуют только на бумаге. Новые правила помогут сделать их работу более прозрачной и эффективной, сохраняя государственный контроль над ключевыми активами.
Реформа создает условия для современного управления госимуществом и позволяет компаниям работать автономно, не теряя доступа к необходимым ресурсам.
Что этому предшествовало?
- 28 августа в Украине утратил силу Хозяйственный кодекс. Это означает переход к упрощенной системе организационно-правовых форм для предприятий.
- Теперь остаются только общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и другие современные корпоративные формы, которые соответствуют европейским стандартам ведения бизнеса.
- Через 3 года после введения закона будет запрещено вносить любые изменения в реестр государственных предприятий – государственных коммерческих и казенных предприятий, коммунальных предприятий и совместных коммунальных предприятий.
- Исключения возможны только в случаях ликвидации или преобразования, смены руководства, передачи имущества в Фонд госимущества или процедур банкротства.