9 сентября, 13:35
В Украине обязали все госпредприятия стать АО или ООО

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Правительство утвердило постановления №1102-1104, которые обязывают все государственные предприятия в течение шести месяцев изменить организационно-правовую форму на акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью со 100% государственной собственностью.
  • Имущество государственных предприятий перейдет в уставный капитал новых компаний, а активы, которые не подлежат приватизации, будут закреплены на условиях узуфрукта, что позволяет пользование, но не отчуждение.

Правительство утвердило новые правила трансформации государственных предприятий. В течение шести месяцев все компании должны изменить свою организационно-правовую форму на акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью со 100% государственной собственностью.

Новые правила от Кабмина?

8 сентября Кабинет министров принял постановления №1102-1104, которые устанавливают новые правила трансформации государственных предприятий. Согласно законопроекту, выбор конкретной формы оставили за учредителем предприятия, передает 24 Канал.

Что будет с имуществом?

Имущество государственных предприятий перейдет в уставный капитал новых компаний. Активы, которые нельзя приватизировать, и имущество на праве оперативного управления закрепят за новыми компаниями на условиях узуфрукта – то есть они смогут пользоваться им, но не отчуждать.

Все разрешительные документы, лицензии и сертификаты остаются в силе. Руководители вновь созданных компаний временно будут исполнять обязанности до назначения в соответствии с уставом.

Кто под реформу не попадает?

Постановление не распространяется на предприятия, которые уже начали преобразования по старым правилам. Кабмин также рекомендовал органам местного самоуправления применять похожий порядок и для коммунальных предприятий.

Почему это важно?

По данным налогового комитета Верховной Рады, почти 75% госпредприятий или не работают, или существуют только на бумаге. Новые правила помогут сделать их работу более прозрачной и эффективной, сохраняя государственный контроль над ключевыми активами.

Реформа создает условия для современного управления госимуществом и позволяет компаниям работать автономно, не теряя доступа к необходимым ресурсам.

Что этому предшествовало?

  • 28 августа в Украине утратил силу Хозяйственный кодекс. Это означает переход к упрощенной системе организационно-правовых форм для предприятий.
  • Теперь остаются только общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и другие современные корпоративные формы, которые соответствуют европейским стандартам ведения бизнеса.
  • Через 3 года после введения закона будет запрещено вносить любые изменения в реестр государственных предприятий – государственных коммерческих и казенных предприятий, коммунальных предприятий и совместных коммунальных предприятий.
  • Исключения возможны только в случаях ликвидации или преобразования, смены руководства, передачи имущества в Фонд госимущества или процедур банкротства.