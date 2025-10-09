Британская компания Diageo рассматривает возможность отделения или продажи своего исторического пивного бренда Guinness.

Что известно о возможной продаже бренда?

Об этом сообщал Bloomberg, передает 24 Канал. По оценкам источников, бизнес Guinness может стоить более 10 миллиардов долларов в случае IPO или стратегической продажи.

Кроме того, отмечалось, что Diageo может пересмотреть будущее своей доли в 34% в Moet Hennessy – алкогольном подразделении люксовой группы LVMH. Выделение Guinness в отдельную компанию означало бы, что бренд останется в структуре Diageo, но как самостоятельный актив, полностью его не продадут.

Как это повлияло на акции бренда?

После появления новости акции Diageo на Лондонской бирже выросли более чем на 4%. Более того, это происходило на фоне сложного периода для CEO Debra Crew: за полтора года под ее руководством акции компании упали, а в ноябре прошлого года торги достигли самого низкого уровня с 2017 года.

Что говорят в Diageo?

У Diageo официально опровергли слухи, отметив, что информация о возможной продаже Guinness или доли в Moët Hennessy "не соответствует действительности".

Мы не намерены продавать Guinness или пересматривать нашу долю в Moët Hennessy. Guinness остается основным драйвером роста компании и стратегическим брендом в нашем портфеле,

– говорится в заявлении Diageo.

Заметьте. В компании также подчеркнули, что бренд демонстрирует стабильный рост: продажи Guinness в 2024–2025 годах стали одними из самых сильных в сегменте пива, а сам бренд - самым популярным среди британских потребителей.

Что этому предшествовало?

Ранее компания уже рассматривала продажу таких брендов, как ликер Pimms и водка Ciroc. Теперь среди вариантов для Guinness – как полная продажа, так и выделение в самостоятельную компанию.

Эксперты считают, что бренд Guinness остается ключевым активом для Diageo: в 2022 году Guinness стал самым популярным пивом в Великобритании, опередив Carling.

Активные продажи Guinness, особенно в Великобритании, способствовали росту продаж пива на 18%. В то же время общие объемы продаж группы упали впервые за 4 года из-за снижения спроса на скотч и ром.

Guinness – что известно о бренде с более чем 260-летней историей?

Guinness – один из самых известных пивных брендов в мире, создан в 1759 году Артуром Гиннесом в Дублине. Сегодня продукцию Guinness экспортируют в более 120 стран, а марка считается символом ирландской культуры.

По оценкам аналитиков, если бы Diageo все же рассмотрела продажу или IPO Guinness, стоимость бренда могла бы превысить 10 миллиардов долларов.