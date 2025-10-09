Британська компанія Diageo розглядає можливість відділення або продажу свого історичного пивного бренду Guinness.

Що відомо про можливий продаж бренду?

Про це повідомляв Bloomberg, передає 24 Канал. За оцінками джерел, бізнес Guinness може коштувати понад 10 мільярдів доларів у разі IPO або стратегічного продажу.

Крім того, зазначалось, що Diageo може переглянути майбутнє своєї частки в 34% у Moet Hennessy – алкогольному підрозділі люксової групи LVMH. Виділення Guinness у окрему компанію означало б, що бренд залишиться в структурі Diageo, але як самостійний актив, повністю його не продадуть.

Як це вплинуло на акції бренду?

Після появи новини акції Diageo на Лондонській біржі зросли більш ніж на 4%. Ба більше, це відбувалося на тлі складного періоду для CEO Debra Crew: за півтора року під її керівництвом акції компанії впали, а у листопаді минулого року торги досягли найнижчого рівня з 2017 року.

Що кажуть у Diageo?

У Diageo офіційно спростували чутки, наголосивши, що інформація про можливий продаж Guinness або частки у Moët Hennessy "не відповідає дійсності".

Ми не маємо наміру продавати Guinness або переглядати нашу частку в Moët Hennessy. Guinness залишається основним драйвером зростання компанії та стратегічним брендом у нашому портфелі,

– йдеться у заяві Diageo.

Зауважте. У компанії також підкреслили, що бренд демонструє стабільне зростання: продажі Guinness у 2024–2025 роках стали одними з найсильніших у сегменті пива, а сам бренд — найпопулярнішим серед британських споживачів.

Що цьому передувало?

Раніше компанія вже розглядала продаж таких брендів, як лікер Pimms та горілка Ciroc. Тепер серед варіантів для Guinness – як повний продаж, так і виділення у самостійну компанію.

Експерти вважають, що бренд Guinness залишається ключовим активом для Diageo: у 2022 році Guinness став найпопулярнішим пивом у Великій Британії, випередивши Carling.

Активні продажі Guinness, особливо у Великій Британії, сприяли зростанню продажів пива на 18%. Водночас загальні обсяги продажів групи впали вперше за 4 роки через зниження попиту на скотч і ром.

Guinness – що відомо про бренд із понад 260-річною історією?

Guinness – один із найвідоміших пивних брендів у світі, створений у 1759 році Артуром Гіннесом у Дубліні. Сьогодні продукцію Guinness експортують у понад 120 країн, а марка вважається символом ірландської культури.

За оцінками аналітиків, якщо б Diageo все ж розглянула продаж або IPO Guinness, вартість бренду могла б перевищити 10 мільярдів доларів.