Японский автогигант Honda в первом квартале финансового года 2025–2026 понес единовременные убытки в размере 780 миллионов долларов.

Автогигант в затруднительном положении?

Японский автогигант Honda оказался в сложном положении на фоне перехода к электромобилям. На пресс-конференции 6 августа CEO Эйдзи Фудзимура признал, что предыдущий курс развития EV оказался ошибочным, и прогнозы по электромобилям пока пессимистические, передает 24 Канал со ссылкой на

Смотрите также Рынок электрокаров в Украине бьет рекорды: кто покупает и какие модели в топе

Компания пересматривает свою стратегию развития EV из-за падения спроса, конкуренции с китайскими брендами, тарифные ограничения в США и потерю налоговых льгот.

Общая операционная прибыль компании упала вдвое – до 1,69 миллиардов долларов против 3,35 миллиардов долларов в тот же период прошлого года.

Какие основные проблемы?

Среди проблем – отмена инвестиций в завод EV в Канаде, потеря налоговых льгот в США и слабый старт в Китае, ведь дорогие модели без "умных" функций не выдержали конкуренции с дешевыми локальными брендами.

Заметьте. На американском рынке единственными EV Honda являются кроссоверы Prologue и Acura ZDX, разработанные совместно с GM. Их продажи держатся только благодаря скидкам и стимулам.

Хотя компания не отказывается от електрокурсу полностью и планирует запустить линейку 0 Series в США в 2026 году, текущая рыночная ситуация заставляет Honda перегруппировать силы и уменьшить темпы инвестиций.