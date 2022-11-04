Из-за отключений электроэнергии: крупные фармкомпании предупредили о повышении цен на лекарства

Украинские фармкомпании предупреждают о вероятном сокращении производства и росте цен на лекарства. Это вызвано частыми отключениями электроэнергии, что оказывает большое влияние на производственные процессы.

В частности, перебои с электроснабжением приводят к потере целых серий продукции. О том, как обесточивания влияют на фармацевтический бизнес, рассказали представители компаний "Фармак", "Дарница" и "Артериум".

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Как крупные фармкомпании работают в условиях частых отключений электроэнергии

В "Фармаке" заявили, что хотя они и являются объектом критической инфраструктуры, но все равно ежедневно подпадают под графики отключений электроэнергии. В пресс-службе компании подчеркнули, что их предприятия в Киеве и Шостке часто обесточены.

Это приводит к очень серьезным последствиям, ведь "Фармак" работает по международным стандартам, поэтому крайне важно иметь гарантию обеспечения бесперебойности производственных процессов. Любые отключения приводят к несоответствию производственного процесса лекарственных средств и потере целых серий продукции,

– отметили в компании.

В то же время, самой большой проблемой в "Фармак" называют то, что отключения электричества происходят неожиданно. Поэтому компания обратилась в Минэнерго, а на производствах установила мощные генераторы.

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Операционный директор "Дарницы" Евгений Черкас, в свою очередь, отметил, что некоторые процессы на производстве его фармкомпании были перенесены на ночные смены и выходные дни, хотя обесточивания на заводе были, "как у всех".

Он подчеркнул, что если ситуация с энергообеспечением будет ухудшаться и дальше, то "Дарница" будет вынуждена снизить объемы производства. "Очень надеемся, что энергетическая отрасль Украины справится с вызовами, которые есть сейчас", – добавил Черкасс.

Руководитель PR-службы "Артериум" Оксана Стефанова со своей стороны добавила, что вместе с выключением света прекращается и подача воды, что также влияет на производственные процессы заводов компании в Киеве и Львове. Кроме того, проблемой есть частые воздушные тревоги, во время которых приходится приостанавливать производство.

В таких условиях процедуры контроля качества продукции становятся усложненными и более продолжительными. Следовательно, производительность заводов снижается, а накладные расходы – увеличиваются. От этого зависит себестоимость продукции, и в таких условиях она может расти примерно на 3 – 5%,

– отметила Стефанова.