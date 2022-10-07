Доля IT составила почти половину в экспорте услуг за границу: интересная статистика

За восемь месяцев 2022 года экспорт IT-услуг вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доля IT в общем экспорте услуг в августе составила 48%.

В то же время, IT – это едва ли не единственная сфера, которая сейчас имеет положительную динамику развития. В целом экспорт услуг за 8 месяцев текущего года уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – с 11,4 миллиарда до 10,7 миллиарда долларов.

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Потери в экспорте товаров значительно больше

Против потери в 6% в экспорте услуг, продажа товаров за границу претерпела гораздо больший спад – 31% по сравнению с прошлым годом. Так, за 8 месяцев 2022 года экспорт продукции достиг 26,6 миллиарда долларов, когда в прошлом году составил 38,6 миллиарда.

Отмечается, что такое резкое сокращение произошло, прежде всего, из-за уменьшения более чем вдвое экспорта металлов. Вместе с тем экспорт сельскохозяйственной продукции в августе вырос на 34% против июля. В то же время, выручка от сельхозэкспорта против аналогичного месяца 2021 года упала на 24%.

К слову, всего за 8 месяцев 2022 года экспорт сельскохозяйственной продукции сократился на 10% против показателей прошлого года – с 15 миллиардов за аналогичный период до 13,4 миллиарда долларов.

Добавим, что Mastercard недавно опросила представителей малого и среднего бизнеса, планируют ли они расширять географию продаж собственной продукции и услуг за границу. Почти половина респондентов назвали потенциальным украинским бестселлером на иностранных рынках именно IT-услуги.