Среди главных потребностей руководители малого и среднего бизнеса отметили нехватку новых заказов и рынков сбыта, средств для развития, а также необходимость помощи с логистикой. При этом потенциальным украинским бестселлером за границей почти половина опрошенных считает IT-услуги.
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Результаты опроса
По данным исследования Mastercard SME Index, в целях расширения рынков сбыта, 28% работающих предпринимателей уже продают свои товары или услуги за рубежом – 16% начали это делать до 24 февраля этого года, а 12% – уже после полномасштабного вторжения России. При этом, еще 21% функционирующего малого и среднего бизнеса планирует расширить географию продаж в будущем.
В то же время украинские предприниматели чаще всего продают свои товары и услуги на рынки таких стран:
- США – 30% опрошенных;
- Польши – 27% респондентов;
- Германии – 13%;
- Великобритании – 10%;
- Литвы – 10%;
- Канады – 10%.
Вместе с тем наиболее приоритетными рынками, которые украинский бизнес рассматривает для расширения географии продаж в будущем, указали:
- Польшу – 61%;
- Болгарию – 13%;
- Великобританию – 13%;
- Италию – 11%;
- Молдову – 11%.
Проблемы и перспективы
Основными барьерами, которые сегодня мешают малому и среднему бизнесу Украины выйти на иностранные рынки, респонденты назвали:
- нехватку финансовых ресурсов – 29%;
- дефицит профильных знаний – 27%;
- нехватку производственных мощностей – 12%.
При этом, 49% опрошенных предпринимателей указали IT-услуги, как самый перспективный бестселлер Украины в мире, который будет пользоваться наибольшим спросом на международной арене. Среди других потенциальных украинских бестселлеров респонденты также выделили:
- украинскую дизайнерскую одежду – 28%;
- крафтовые продукты – 26%;
- украшения, в том числе ювелирные изделия – 23%.