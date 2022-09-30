Если законопроект примут, иностранные граждане смогут вести бизнес в Украине и за рубежом, как украинское физическое лицо-предприниматель, используя все возможности, в частности, налоговые, которые предлагает наше государство. В то же время, статус е-резидента не предусматривает разрешения на временное или постоянное проживание в Украине.

Читайте также Таможенный безвиз с ЕС заработает 1 октября: какие преимущества получит украинский бизнес

Какие преимущества получат иностранцы со статусом е-резидента

Как объясняют в Министерстве цифровой трансформации, после принятия законопроекта №5270 иностранные граждане смогут:

получить статус е-резидента;

зарегистрироваться, как ФЛП 3 группы, без физического присутствия в Украине;

уплачивать единый налог в размере 5% от суммы общего дохода;

открыть банковский счет в онлайн-режиме для ведения предпринимательской деятельности.

В Минцифре подчеркивают, что налогообложение и отчетность для е-резидентов будут полностью автоматизированы. Это, в частности, поспособствует наполнению государственного бюджета Украины и развитию цифрового бренда государства.

К слову, сначала е-резидентами смогут стать IT-специалисты, в частности, программисты, разработчики программного обеспечения и игр, администраторы сетей и так далее. Со временем сферы деятельности планируют расширить, и бизнес смогут вести представители креативной экономики.

Отметим, что стать е-резидентом можно будет после подачи заявки через специальный сервис, который ныне пребывает на этапе разработки. При этом заявки будут предварительно проверяться в СБУ и МВД.

Добавим, что е-резидентство сейчас действует в Эстонии. За шесть с половиной лет с момента внедрения, страна получила благодаря инициативе 63 миллиона евро налоговых поступлений в бюджет.