Серед головних потреб керівники малого та середнього бізнесу відзначили брак нових замовлень та ринків збуту, коштів на розвиток, а також необхідність допомоги з логістикою. При цьому, потенційним українським бестселером за кордоном майже половина опитаних вважає IT-послуги.

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Результати опитування

За даними дослідження Mastercard SME Index, з метою розширення ринків збуту, 28% працюючих підприємців вже продають свої товари чи послуги за кордоном – 16% розпочали це робити до 24 лютого цього року, а 12% – вже після повномасштабного вторгнення Росії. При цьому, ще 21% функціонуючого малого та середнього бізнесу планує розширити географію продажів у майбутньому.

Водночас українські підприємці найчастіше продають свої товари та послуги на ринки таких країн:

США – 30% опитаних;

Польщі – 27% респондентів;

Німеччини – 13%;

Великої Британії – 10%;

Литви – 10%;

Канади – 10%.

Разом з тим найбільш пріоритетними ринками, які український бізнес розглядає для розширення географії продажів надалі, опитані вказали:

Польщу – 61%;

Болгарію – 13%;

Велику Британію – 13%;

Італію – 11%;

Молдову – 11%.

Проблеми й перспективи

Основними бар'єрами, які сьогодні заважають малому та середньому бізнесу України вийти на іноземні ринки, респонденти назвали:

брак фінансових ресурсів – 29%;

нестача профільних знань – 27%;

брак виробничих потужностей – 12%.

При цьому, 49% опитаних підприємців вказали IT-послуги, як найперспективніший бестселер України у світі, що матиме найбільший попит на міжнародній арені. З-поміж інших потенційних українських бестселерів респонденти також виокремили:

український дизайнерський одяг – 28%;

крафтові продукти – 26%;

прикраси, зокрема ювелірні вироби – 23%.

Зверніть увагу! Дослідження проведене Gradus Research на замовлення Mastercard у червні 2022 року. Опитування відбулось у режимі онлайн, участь взяв 301 респондент – чоловіки та жінки, які є власниками або керівниками середнього, малого та мікробізнесу у 20 областях України.