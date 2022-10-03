Серед головних потреб керівники малого та середнього бізнесу відзначили брак нових замовлень та ринків збуту, коштів на розвиток, а також необхідність допомоги з логістикою. При цьому, потенційним українським бестселером за кордоном майже половина опитаних вважає IT-послуги.
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Результати опитування
За даними дослідження Mastercard SME Index, з метою розширення ринків збуту, 28% працюючих підприємців вже продають свої товари чи послуги за кордоном – 16% розпочали це робити до 24 лютого цього року, а 12% – вже після повномасштабного вторгнення Росії. При цьому, ще 21% функціонуючого малого та середнього бізнесу планує розширити географію продажів у майбутньому.
Водночас українські підприємці найчастіше продають свої товари та послуги на ринки таких країн:
- США – 30% опитаних;
- Польщі – 27% респондентів;
- Німеччини – 13%;
- Великої Британії – 10%;
- Литви – 10%;
- Канади – 10%.
Разом з тим найбільш пріоритетними ринками, які український бізнес розглядає для розширення географії продажів надалі, опитані вказали:
- Польщу – 61%;
- Болгарію – 13%;
- Велику Британію – 13%;
- Італію – 11%;
- Молдову – 11%.
Проблеми й перспективи
Основними бар'єрами, які сьогодні заважають малому та середньому бізнесу України вийти на іноземні ринки, респонденти назвали:
- брак фінансових ресурсів – 29%;
- нестача профільних знань – 27%;
- брак виробничих потужностей – 12%.
При цьому, 49% опитаних підприємців вказали IT-послуги, як найперспективніший бестселер України у світі, що матиме найбільший попит на міжнародній арені. З-поміж інших потенційних українських бестселерів респонденти також виокремили:
- український дизайнерський одяг – 28%;
- крафтові продукти – 26%;
- прикраси, зокрема ювелірні вироби – 23%.