Лідерство є невід'ємною частиною життя сучасних підприємців, розповідає Бізнес 24. Воно надихає, змушує йти вперед та розвиватися, що позитивно впливає на атмосферу та культуру будь-якої компанії.

До речі Результат вражатиме: як ефективно поєднати в командах різні покоління

Разом зі Škoda розповідаємо про те, чому важливо транслювати лідерство через приклад і які зміни це дозволяє побачити вже на короткій дистанції.

Зміцнення довіри та поваги

Лідери, що практикують принципи, які хочуть бачити довкола, викликають більше довіри в команді. Наприклад, якщо керівник вимагає пунктуальності, але сам постійно спізнюється, це викликає розчарування та демотивує співробітників. Правило "почати зміни з себе" ніколи не втратить актуальності.



Лідерам повинні довіряти / Фото Pexels

Довіра, побудована на діях, а не на словах, є основою ефективного лідерства. Коли співробітники впевнені, що лідер виконує свої обіцянки і дотримується високих стандартів, вони більш охоче підтримують його рішення та ініціативи.

Зниження опору до змін

Будь-які зміни у компанії часто сприймаються зі скепсисом чи навіть страхом. Однак лідер, який активно бере участь у впровадженні змін і сам стає прикладом адаптації, зменшує напруження у робочій атмосфері.

Зміни починаються з лідерів / Фото Pexels

Крім того, очільник через власні дії показує, що зміни не лише можливі, але й корисні. Наприклад, він може підкреслити переваги нового процесу, демонструючи приклади зі свого досвіду. Це не тільки допомагає працівникам адаптуватися, але й формує в них позитивне ставлення до інновацій.

Підвищення продуктивності

Лідер, який ефективно працює і демонструє приклад у виконанні завдань, встановлює планку стандартів для своєї команди. У виконавців не залишається аргументів, щоб пояснити протермінування завдань чи відсутність ентузіазму у подоланні викликів.



Приклад лідера встановлює планку / Фото Pexels

Ба більше, через наслідування дій лідера працівники можуть навчатися нових підходів до роботи. Наприклад, якщо керівник ефективно керує часом і попри роботу встигає приділяти увагу іншим аспектам життя, роблячи його наповненим та надихаючим, то й команда намагатиметься "залишати роботу на роботі", що дозволить уникнути вигорання.

Автомобіль – це теж про прояв лідерства

Усім, хто відкриває власну справу, варто пам'ятати, що бізнес – це рух та розвиток. Розв'язувати сотні завдань та проблем легше з допомогою автомобіля, що поєднує зручність та комфорт. Як-от кросовер Škoda Kamiq.

Оновлений Škoda Kamiq – це саме той випадок, коли компактний не означає простий. Якраз навпаки – вже в початковій комплектації водій користуватиметься повністю цифровою панеллю приладів. Центральний дисплей розважальної системи має розмір 9 дюймів, на нього виводиться інформація зі смартфона. Для телефону є власне місце з індукційною підзарядкою та охолодженням.

Компактні розміри Škoda Kamiq (довжина 4,25 метра) та збільшений до 18 сантиметрів кліренс дозволяють використовувати цей автомобіль на тісних міських вуличках. Його можна легко припаркувати навіть у закутку або виїхати на бордюр. Висока посадка та камера заднього виду робить огляд з Kamiq легким та інформативним.

Оновлений Škoda Kamiq отримав вибір з двох двигунів – 1,0-літрового на 115 к.с. та 1,5-літрового на 150 сил. Обидва бензинових турбомотори комплектуються надійною автоматизованою коробкою передач 7DSG. Ці силові агрегати поєднують активне прискорення (до сотні за 8 – 10 секунд) з комфортом від їзди на "автоматі". При цьому витрата пального теж приємно здивує – 5,2 – 5,6 літра на 100 кілометрів у комбінованому режимі.

Kamiq можна вибрати в одній з двох комплектацій та доповнити індивідуальними пакетами. Вже в стартовій версії Essence доступні цифрова панель приладів та центральний екран, LED-фари, кондиціонер та безпровідна інтеграція зі смартфоном. Комплектація Selection доповнена "зимовим пакетом", клімат-контролем, легкосплавними дисками та запуском кнопкою. Також не варто забувати про "розумні рішення" Škoda, як-от мобільний додаток, захисну накладку на двері, лійку в бачок омивача тощо.