Поєднання у команді різних поколінь вкрай позитивно впливає не тільки на її ефективність, а й гнучкість та залученість, розповідає 24 Канал. Варто врахувати кілька важливих нюансів – і приємні сюрпризи не змусять довго на себе чекати.

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Разом зі Škoda розповідаємо про те, яким чином отримати максимум від взаємодії поколінь та об'єднати їх навколо спільної цілі.

Слід враховувати цінності та мотивацію кожного покоління

У кожного покоління свої пріоритети, які визначають їхні підходи до роботи. Наприклад, представники покоління Baby Boomers зазвичай цінують стабільність і чіткість у завданнях, тоді як покоління Y (міленіали) і Z надають більше значення гнучкості та можливості для особистісного розвитку.

Різноманіття – ключ до успіху / Фото Pixabay

Розуміння цих відмінностей допоможе мотивувати працівників, не покладаючись на одні й ті ж підходи для всіх. Наприклад, варто пропонувати молодим працівникам можливості для навчання, а "старожилам" – стабільність та довготривалі проєкти.

Двостороннє менторство

Одним з найкращих способів об'єднати працівників різних поколінь є менторство. Старші працівники можуть передати свої знання та досвід, що допоможе молодшим швидше зрозуміти специфіку роботи, особливості корпоративної культури й уникнути типових помилок.

Взаємонавчання зміцнює команду / Фото Pixabay

Водночас молодші співробітники, особливо покоління Z, можуть додати старшим необхідних знань та навичок у сучасних технологіях, цифрових інструментах, познайомити з новими трендами. Це створює атмосферу взаємної поваги та збагачує знаннями усю команду.

Гнучкість у підходах та зворотному зв'язку

Різні покоління мають різні вподобання щодо способів роботи й спілкування. Старші працівники звикли до більш формальних підходів і стабільного робочого графіка, тоді як молоді працівники цінують гнучкість і часто орієнтуються на швидкий зворотний зв'язок.

Правильний підхід розкриває потенціал / Фото Pixabay

Замість встановлення жорстких правил, намагайтесь організувати процеси так, щоб вони були максимально гнучкими. Наприклад, дозволяйте частково віддалену роботу, пропонуйте різні формати зустрічей, наприклад, щотижневі збори для старших співробітників і частіші, але коротші зустрічі для молодих. Пам'ятайте, що команда – це насамперед про досягання цілей, а не однаковий графік та умови.

Насолоджуватися більшим у відповідному авто

Усім, хто відкриває власну справу, варто пам'ятати, що бізнес – це рух та розвиток. Розв'язувати сотні завдань та проблем легше з допомогою автомобіля, що поєднує зручність та комфорт. Як-от кросовер Škoda Kamiq.

Оновлений Škoda Kamiq – це саме той випадок, коли компактний не означає простий. В цьому випадку – якраз навпаки. Вже в початковій комплектації водій користуватиметься повністю цифровою панеллю приладів. Центральний дисплей розважальної системи має розмір 9 дюймів, на нього виводиться інформація зі смартфона. Для телефону є власне місце з індукційною підзарядкою та охолодженням.

Компактні розміри Škoda Kamiq (довжина 4,25 метра) та збільшений до 18 сантиметрів кліренс дозволяють використовувати цей автомобіль на тісних міських вуличках. Його можна легко припаркувати у тісному закутку або виїхати на бордюр. Висока посадка та камера заднього виду робить огляд з Kamiq легким та інформативним.

Оновлений Škoda Kamiq отримав вибір з двох двигунів – 1,0-літрового на 115 к.с. та 1,5-літрового на 150 сил. Обидва бензинових турбомотори комплектуються надійною автоматизованою коробкою передач 7DSG. Ці силові агрегати поєднують активне прискорення (до сотні за 8 – 10 секунд) з комфортом від їзди на "автоматі". При цьому витрата пального теж приємно здивує – 5,2 – 5,6 літра на 100 кілометрів у комбінованому режимі.

Kamiq можна вибрати в одній з двох комплектацій та доповнити індивідуальними пакетами. Вже в стартовій версії Essence доступні цифрова панель приладів та центральний екран, LED-фари, кондиціонер та безпровідна інтеграція зі смартфоном. Комплектація Selection доповнена "зимовим пакетом", клімат-контролем, легкосплавними дисками та запуском кнопкою. Також не варто забувати про "розумні рішення" Škoda, як-от мобільний додаток, захисну накладку на двері, лійку в бачок омивача та інші.