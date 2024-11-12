Сочетание в команде разных поколений крайне положительно влияет не только на ее эффективность, но и гибкость и вовлеченность, рассказывает 24 Канал. Стоит учесть несколько важных нюансов – и приятные сюрпризы не заставят долго себя ждать.

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Вместе с Škoda рассказываем о том, каким образом получить максимум от взаимодействия поколений и объединить их вокруг общей цели.

Следует учитывать ценности и мотивацию каждого поколения

У каждого поколения свои приоритеты, которые определяют их подходы к работе. Например, представители поколения Baby Boomers обычно ценят стабильность и четкость в задачах, тогда как поколения Y (миллениалы) и Z придают большее значение гибкости и возможности для личностного развития.

Разнообразие – ключ к успеху / Фото Pixabay

Понимание этих различий поможет мотивировать работников, не полагаясь на одни и те же подходы для всех. Например, стоит предлагать молодым работникам возможности для обучения, а "старожилам" – стабильность и долговременные проекты.

Двустороннее менторство

Одним из лучших способов объединить работников разных поколений является менторство. Старшие работники могут передать свои знания и опыт, что поможет младшим быстрее понять специфику работы, особенности корпоративной культуры и избежать типичных ошибок.

Взаимообучение укрепляет команду / Фото Pixabay

В то же время младшие сотрудники, особенно поколения Z, могут добавить старшим необходимых знаний и навыков в современных технологиях, цифровых инструментах, познакомить с новыми трендами. Это создает атмосферу взаимного уважения и обогащает знаниями всю команду.

Гибкость в подходах и обратной связи

Разные поколения имеют разные предпочтения относительно способов работы и общения. Старшие работники привыкли к более формальным подходам и стабильному рабочему графику, тогда как молодые работники ценят гибкость и часто ориентируются на быструю обратную связь.

Правильный подход раскрывает потенциал / Фото Pixabay

Вместо установления жестких правил, старайтесь организовать процессы так, чтобы они были максимально гибкими. Например, позволяйте частично удаленную работу, предлагайте различные форматы встреч, например, еженедельные собрания для старших сотрудников и более частые, но короткие встречи для молодых. Помните, что команда – это прежде всего о достижении целей, а не одинаковый график и условия.

Наслаждаться большим в соответствующем авто

Всем, кто открывает собственное дело, стоит помнить, что бизнес – это движение и развитие. Решать сотни задач и проблем легче с помощью автомобиля, который сочетает удобство и комфорт. Например, кроссовер Škoda Kamiq.

Обновленный Škoda Kamiq – это именно тот случай, когда компактный не означает простой. В этом случае – как раз наоборот. Уже в начальной комплектации водитель будет пользоваться полностью цифровой панелью приборов. Центральный дисплей развлекательной системы имеет размер 9 дюймов, на него выводится информация со смартфона. Для телефона есть собственное место с индукционной подзарядкой и охлаждением.

Компактные размеры Škoda Kamiq (длина 4,25 метра) и увеличенный до 18 сантиметров клиренс позволяют использовать этот автомобиль на тесных городских улочках. Его можно легко припарковать в тесном уголке или выехать на бордюр. Высокая посадка и камера заднего вида делает обзор с Kamiq легким и информативным.

Обновленный Škoda Kamiq получил выбор из двух двигателей – 1,0-литрового на 115 л.с. и 1,5-литрового на 150 сил. Оба бензиновых турбомотора комплектуются надежной автоматизированной коробкой передач 7DSG. Эти силовые агрегаты сочетают активное ускорение (до сотни за 8 – 10 секунд) с комфортом от езды на "автомате". При этом расход топлива тоже приятно удивит – 5,2 – 5 5,6 литра на 100 километров в комбинированном режиме.

Kamiq можно выбрать в одной из двух комплектаций и дополнить индивидуальными пакетами. Уже в стартовой версии Essence доступны цифровая панель приборов и центральный экран, LED-фары, кондиционер и беспроводная интеграция со смартфоном. Комплектация Selection дополнена "зимним пакетом", климат-контролем, легкосплавными дисками и запуском кнопкой. Также не стоит забывать о "умных решениях" Škoda, например мобильное приложение, защитную накладку на двери, лейку в бачок омывателя и другие.