Как выгодно купить франшизу: полезные советы

Франшиза – это не только инвестиция и возможность начать свой бизнес, но и риски. Что следует знать о мире франчайзинга и, как определить, какая подойдет именно вам, читайте дальше.

Чтобы покупка франшизы превратилась в выгодный бизнес, прежде всего, стоит обдумать три важнейших фактора: объем капитала, который вы можете инвестировать, ваша толерантность к рискам и размер кредита, который вы можете получить.

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Определите, что вам интересно

Одной из наиболее распространенных ошибок при выборе франшизы является неопределенность. Часто у предпринимателей представления нет, какой отраслью или системой бизнеса они хотят заниматься. Чтобы избежать недоразумений и сложностей с концепцией бизнес-плана, идеей продукта, следует прислушаться к следующим советам:

напишите общие черты типов бизнеса и отраслей, с которыми вы хотели бы иметь дело;

дайте себе честный ответ на вопрос, доставит ли вам удовольствие такой бизнес;

далее составьте список всех вероятных партнеров по франшизе, к слову, для этого есть специальные онлайн-порталы франчайзинга, которые могут облегчить поиски;

просмотрите список франшиз, который вы составили и отфильтруйте еще раз по собственным критериям;

не поддавайтесь эмоциям, реагируя на определенный продукт. Когда вы покупаете франшизу, вы приобретаете не бургер, печь для рогаликов или виртуальную игру – вы инвестируете в бизнес-систему, во франчайзера, в историю его успеха, его маркетинговую систему.

Подойдите к вопросу основательно

Как только вы поймете, что действительно хотите инвестировать в бизнес-систему, а не просто в романтическую идею стать предпринимателем и владеть собственным бизнесом, стоит основательно исследовать варианты возможных франшиз, обратившись за помощью к специалистам.

Дополнительную информацию о франшизе вы можете получить у:

Франчайзинговых брокеров (франчайзинговых консультантов). Их работа состоит в том, чтобы найти подходящую франшизу для франчайзи. Они познакомят вас с типами франшиз, проконсультируют как принять правильное решение, могут помочь сократить список претендентов на покупку, а также, что немало важно – дадут контакты продавцов франшиз. Торгово-промышленные выставки. Посетите выставку, день открытых дверей, конференцию или семинары интересующей вас отрасли бизнеса. Это прекрасная возможность познакомиться лично с представителями бизнесов, продающих франшизы, ознакомиться с их концепцией и т.д. Непосредственно франчайзера. Такая информация из первых уст – один из лучших и надежных источников информации о франчайзинговой компании. Обычно владелец сможет предоставить вам большое количество материалов о моделях франшизы в компании, общую информацию, рекламные материалы, ссылки на отзывы франчайзи.

Узнайте больше о будущих конкурентах

Также, чтобы узнать больше о интересующей вас франшизе, стоит исследовать ее репутацию. Вы можете поискать в интернете подробную информацию о любой компании, которую вы рассматриваете как свой будущий бизнес. Но помните, что блоги и сайты обзоров могут размещать не всегда достоверную информацию.

Чтобы еще больше узнать о франшизе, которую рассматриваете для инвестиций, посетите своих будущих конкурентов. Общайтесь там с персоналом, с посетителями. Например, если это франшиза заведения, то обратите внимание, одинаковое ли меню во всех франшизах, цены, услуги или в целом работают ли они одинаково.

Последний шаг – сделайте выбор

На последнем этапе перед принятием окончательного решения у вас может остаться несколько вариантов для покупки франшизы. Чтобы выбрать один из них, сравните их по следующим параметрам:

масштаб франчайзера;

возраст франчайзинговой системы;

сила управленческой команды;

финансовая стойкость франчайзера;

конкурентный характер рынка;

ваша оценка.

Помните, что ни один фактор или совет не гарантирует однозначный успех. Однако если бизнес на рынке долгое время, скорее всего он усовершенствовал свои операционные системы. В то же время, если этот бизнес более масштабный – он экономически стабильнее и лучше узнаваем благодаря большему рекламному бюджету.

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