YouTube давно перестал быть просто платформой для развлечений - для многих украинцев он стал реальным источником дохода. Но, чтобы зарабатывать здесь по-настоящему, недостаточно просто снимать видео: алгоритмы, правила монетизации и конкуренция скрывают немало подводных камней.

Как зарабатывать на YouTube?

Как работает монетизация, что влияет на прибыль, и на что надо обращать внимание, чтобы достичь успеха, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также 4 профессии, которые исчезнут: успейте сменить профессию

По официальным данным, YouTube Partner Programme (YPP), заработок создателей формируется от таких источников:

Реклама (ads) – видео с включенными рекламными блоками.

Другие функции монетизации: членство канала (channel memberships), подарки в стримах (Super Chat, Super Stickers), Super Thanks, подписки YouTube Premium.

Shorts монетизация – специальные механизмы дохода для коротких видео в Shorts Feed.

Фишки, которые влияют на заработок?

Вот некоторые нюансы, о которых говорят не так часто, но они важны:

Распределение дохода (revenue share) в зависимости от вида монетизации

За рекламу на видео (Watch Page Monetisation Module) создатель получает 55% чистого дохода.

За членство, Super Chat / Super Stickers / Super Thanks - 70% от нетто дохода.

При рекламе в Shorts: автор получает 45% от дохода, который выделен для Shorts.

Заметьте. Эти проценты часто не учитываются, когда люди просто считают "хватит или не хватит просмотров", но они могут существенно изменить "чистый доход".

Почему важно придерживаться политики YouTube по контенту?

Если видео или канал нарушает правила (например, использование чужого контента без монтажа или комментариев, копирование), монетизацию могут приостановить или вообще заблокировать.

Даже если канал имеет большое количество подписчиков, но контент не уникальный или часто повторяющийся, возможности для заработка ограничены. Поэтому, важно не только количество, но и качество, оригинальность, способ подачи контента.

Есть ли пассивный заработок на YouTube?

YouTube Premium – это своеобразный "пассивный" доход от подписок Видео, которые смотрят пользователи с YouTube Premium. Они приносят дополнительный доход создателю, пропорционально времени просмотра. Это может быть существенно, особенно для каналов с аудиторией, которая предпочитает отсутствие рекламы.

Еще один интересный вариант заработка – Shorts. Это короткие видео, которые дают возможность привлекать большое количество просмотров быстро, но ставка дохода на Shorts часто ниже, чем на длинных форматах. Более того, доход от Shorts распределяется с пула, и чтобы получить хорошую прибыль, надо иметь стабильно много просмотров Shorts, пишет B4 Media.

География аудитории и демография влияют?

Если коротко, то да. Если хотите хорошо зарабатывать на YouTube, важно не просто иметь просмотры, а чтобы это были просмотры из стран с высокими ставками рекламы (например США, Канада, Западная Европа). Если большинство аудитории из стран с низкими CPM, – общий доход может быть низким даже при большом количестве просмотров.

Справочно. За последние 4 года YouTube выплатил создателям более 100 миллиардов долларов, сообщает CNBC. Речь идет не только о блогерах, а и музыкантах, продакшн-студии и независимые медиа. Более того, количество каналов, которые зарабатывают более 100 000 долларов в год, выросло на 45%.

YouTube представил новые инструменты для Shorts и Studio: что нового?

Источник: cnet