Какие профессии под угрозой исчезновения?

Исчезнуть могут профессии из совершенно разных сфер, пишет 24 Канал.

В частности, есть вероятность, что исчезнет потребность в работе:

Кассиров в магазинах

Вместо кассиров, будет поставлено больше касс самообслуживания. Эта практика уже постепенно внедряется в крупных магазинах. Вероятно, эта тенденция будет продолжаться и дальше.

Операторов колл-центров

Нейросети и чат-боты могут заменить настоящих операторов. Такие изменения уже можно заметить во многих крупных компаниях.

Обратите внимание! Вероятно, ближайшее время эта работа не исчезнет полностью. Однако будет выполнять ее значительно меньше людей. Ведь простые задачи сможет "закрыть" нейросеть, а сложные – уже решит высоко профильный специалист.

Печатников и операторов копировальных центров

Все больше компаний переходят на цифровой документооборот. Именно поэтому потребность в физической документации постепенно будет сокращаться.

Обратите внимание! На рынке труда возникнет значительная потребность в тех, кто сможет работать с документами именно онлайн.

Помощников турагентов

Сейчас появляется все больше сервисов, которые позволяют легко спланировать путешествие самостоятельно. В том числе и построить маршрут.

Именно поэтому часть работы турагентов и даже туроператоров исчезнет. Это сильно повлияет на сферу туризма в целом.

Что происходит на рынке труда?