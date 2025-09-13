Как бренды пытаются сочетать различные варианты товаров?
На примере Louis Vuitton, в новой коллекции цена на ароматизированные помады была установлена на уровне 160 долларов за одну, что свидетельствует о широком сдвиге в сфере роскошных товаров, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.
Читайте также Возвращение Эллисона: как соучредитель Oracle снова оказался на вершине
Таким образом, люксовый бренд пытается привлечь больше покупателей, но при этом не разбавляя свои лучшие продукты.
- Как отметил Лука Солка, руководитель сектора глобальных товаров роскоши в Bernstein, мегабрендам было бы разумно не продавать много своих основных продуктов и использовать более низкие абсолютные ценовые категории, чтобы привлечь потребителей.
- Сейчас Louis Vuitton в коллаборации с визажистом Пэт Макграт надеется, что ассортимент из 55 помад, 10 бальзамов для губ и 8 палеток теней для век, стоимостью почти 2 900 долларов, понравится аудитории среди молодых американских потребителей.
Кроме того, на рынке наблюдается популярность брелоков Labubu, которые сочетают с сумками, в частности от Coach, Longchamp и Louis Vuitton с ценой в 1 420 долларов.
Заметьте! Такая диверсификация рынка роскоши происходит на фоне общеотраслевого замедления, американских тарифов и широкого давления на цены.
Как брендам не потерять свою эксклюзивность?
Известно, что индустрия роскоши находится под давлением еще с 2022 года, поскольку потребители начали уставать от резкого роста цен.
Таким образом, сейчас более низкие цены могут привлечь более молодую и широкую потребительскую базу в экосистему бренда. Это делается с надеждой, что потом покупатели разовьют чувство лояльности к бренду.
По словам финансового директора LVMH Сесиль Кабанис, стоит наладить связь с молодым поколением. И для этого нужно некое предложение, где можно было бы встретиться с ними.
Мы отказываемся делать это с дешевыми сумками. Мы это делаем с Vuitton. Vuitton – это всегда самый желанный товар, всегда самое высокое качество. Поэтому для этого используются доступные категории товаров: духи, мелкие кожаные изделия и еще несколько других,
– добавила она.
В то же время брендам стоит не забывать находить тонкий баланс, чтобы расширить свою привлекательность, не ослабляя эксклюзивность.
Аналитик акций Morningstar Елена Соколова отмечает, что продвижение низких ценовых категорий должно осуществляться параллельно с расширением ассортимента дорогих продуктов бренда, чтобы обеспечить дальнейшее обслуживание более состоятельных потребителей.
Какие бренды в мире являются самыми дорогими?
В список самых дорогих брендов в мире входит Apple. По состоянию на весну 2025 года, стоимость бренда увеличилась на 57,9 миллиардов долларов.
В этот список входит еще и компания Nvidia, стоимость которой выросла на 98%, достигнув 87,9 миллиарда долларов.