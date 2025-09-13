Как бренды пытаются сочетать различные варианты товаров?

На примере Louis Vuitton, в новой коллекции цена на ароматизированные помады была установлена на уровне 160 долларов за одну, что свидетельствует о широком сдвиге в сфере роскошных товаров, передает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Таким образом, люксовый бренд пытается привлечь больше покупателей, но при этом не разбавляя свои лучшие продукты.

Как отметил Лука Солка, руководитель сектора глобальных товаров роскоши в Bernstein, мегабрендам было бы разумно не продавать много своих основных продуктов и использовать более низкие абсолютные ценовые категории, чтобы привлечь потребителей.

Сейчас Louis Vuitton в коллаборации с визажистом Пэт Макграт надеется, что ассортимент из 55 помад, 10 бальзамов для губ и 8 палеток теней для век, стоимостью почти 2 900 долларов, понравится аудитории среди молодых американских потребителей.

Кроме того, на рынке наблюдается популярность брелоков Labubu, которые сочетают с сумками, в частности от Coach, Longchamp и Louis Vuitton с ценой в 1 420 долларов.

Заметьте! Такая диверсификация рынка роскоши происходит на фоне общеотраслевого замедления, американских тарифов и широкого давления на цены.

Как брендам не потерять свою эксклюзивность?

Известно, что индустрия роскоши находится под давлением еще с 2022 года, поскольку потребители начали уставать от резкого роста цен.

Таким образом, сейчас более низкие цены могут привлечь более молодую и широкую потребительскую базу в экосистему бренда. Это делается с надеждой, что потом покупатели разовьют чувство лояльности к бренду.

По словам финансового директора LVMH Сесиль Кабанис, стоит наладить связь с молодым поколением. И для этого нужно некое предложение, где можно было бы встретиться с ними.

Мы отказываемся делать это с дешевыми сумками. Мы это делаем с Vuitton. Vuitton – это всегда самый желанный товар, всегда самое высокое качество. Поэтому для этого используются доступные категории товаров: духи, мелкие кожаные изделия и еще несколько других,

– добавила она.

В то же время брендам стоит не забывать находить тонкий баланс, чтобы расширить свою привлекательность, не ослабляя эксклюзивность.

Аналитик акций Morningstar Елена Соколова отмечает, что продвижение низких ценовых категорий должно осуществляться параллельно с расширением ассортимента дорогих продуктов бренда, чтобы обеспечить дальнейшее обслуживание более состоятельных потребителей.

