Как Ларри Эллисон снова стал популярным?
Заключенные сделки Oracle всколыхнули мир технологий и привели к росту акций компании почти на 36%. Это довело состояние Эллисона до почти 400 миллиардов долларов, которые уступают только состоянию Илона Маска, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Кроме того, Эллисон недавно выяснил, как объединить тысячи компьютеров для работы систем искусственного интеллекта.
- Известно, что Oracle, которая является одной из крупнейших американских компаний, разработчиков систем управления базами данных, победила конкурентов по базам данных в 1990-х годах.
- Впрочем впоследствии компания потеряла почти десятилетие прибыли от продаж и фондового рынка от массового перехода бизнес-приложений в облако.
- Сейчас искусственный интеллект демонстрирует огромные перспективы для Oracle, впрочем успех далеко не гарантирован, учитывая, что вся отрасль все еще работает над прибыльной бизнес-моделью.
Обратите внимание! Oracle особенно тесно связала себя с одной компанией – OpenAI, которая, по словам собеседника издания, обязалась выплатить Oracle 300 миллиардов долларов за вычислительные ресурсы в течение 5 лет.
Что известно о жизни Ларри Эллисона?
- Например, в 2010 году Ларри сыграл самого себя в фильме "Железный человек 2". Дерзкая тактика и роскошный образ жизни принесла ему роль плохого парня Кремниевой долины с момента его соучреждения Oracle в 1977 году.
- Кроме того,, Эллисон завоевал репутацию чрезвычайно технологичного титана и плейбоя,, решая откровенно несексуальные, слишком сложные вычислительные задачи.
- Кроме того, Paramount – медиаконгломерат, который сейчас контролирует семья Эллисона – готовит заявку на выкуп легендарного Warner Bros Discovery.
Богаче ли Эллисон за Илона Маска?
Недавно Ларри Эллисон стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg, обогнав Илона Маска. Дело в том, что состояние главы Oracle составили 393 миллиарда, а у Илона Маска насчитали 384 миллиардов.
Впоследствии стало известно, что Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека мира, ведь состояние Эллисона впоследствии уменьшилось до 383 миллиардов.