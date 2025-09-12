Як Ларрі Еллісон знову став популярним?

Укладені угоди Oracle сколихнули світ технологій й призвели до зростання акцій компанії на майже 36%. Це довело статки Еллісона до майже 400 мільярдів доларів, які поступаються лише статками Ілона Маска, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Крім того, Еллісон нещодавно з'ясував, як об'єднати тисячі комп'ютерів для роботи систем штучного інтелекту.

Відомо, що Oracle, яка є однією з найбільших американських компаній, розробників систем керування базами даних, перемогла конкурентів з баз даних у 1990-х роках.

Втім згодом компанія втратила майже десятиліття прибутку від продажів та фондового ринку від масового переходу бізнес-додатків до хмари.

Зараз штучний інтелект демонструє величезні перспективи для Oracle, втім успіх далеко не гарантований, враховуючи, що вся галузь все ще працює над прибутковою бізнес-моделлю.

Зверніть увагу! Oracle особливо тісно пов'язала себе з однією компанією – OpenAI, яка, за словами співрозмовника видання, зобов'язалася виплатити Oracle 300 мільярдів доларів за обчислювальні ресурси протягом 5 років.

Що відомо про життя Ларрі Еллісона?

Наприклад, у 2010 році Ларрі зіграв самого себе у фільмі "Залізна людина 2". Зухвала тактика та розкішний спосіб життя принесла йому роль поганого хлопця Кремнієвої долини з моменту його співзаснування Oracle у 1977 році.

Крім того, Еллісон завоював репутацію надзвичайно технологічного титана та плейбоя, вирішуючи відверто несексуальні, надто складні обчислювальні завдання.

Крім того, Paramount – медіаконгломерат, який зараз контролює родина Еллісона – готує заявку на викуп легендарного Warner Bros Discovery.

Чи багатший Еллісон за Ілона Маска?