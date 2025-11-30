Какие профессии будут не нужны к 2030 году?

Например развитие искусственного интеллекта (ИИ) может заменить 9 миллионов рабочих мест, а создание роботов и развитие автоматизации в процессе работы – 5 миллионов рабочих мест, передает 24 Канал со ссылкой на отчет World Economic Forum.

Поэтому такие тенденции приведут к резкому сокращению таких профессий:

Работники почтовых служб,

Кассиры,

Офисные клерки по вводу данных,

Клерки по учету, бухгалтерского и зарплатного учета,

Клерки по учету материалов и хранения запасов,

Административные помощники и исполнительные секретари,

Работники печатного дела и смежных профессий,

Работники транспорта и кондукторы,

Работники прямых продаж, газетные и уличные продавцы.

Всего к 2030 году изменятся 39% ключевых навыков работников, а прогнозы свидетельствуют, что значение технологических навыков будет расти быстрее, чем любых других, в течение следующих 5 лет.

То есть программы непрерывного обучения, повышения квалификации и переквалификации будут постоянным приоритетом для работодателей до конца десятилетия.

А согласно новому совместному исследованию Международной организации труда (МОТ) и Национального исследовательского института Польши (NASK), канцелярские профессии уже сталкиваются с наибольшим риском из-за теоретической способности искусственного интеллекта автоматизировать многие их задачи.

Какие профессии будут пользоваться спросом?