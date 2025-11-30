Які професії будуть не потрібними до 2030 року?

Наприклад розвиток штучного інтелекту (ШІ) може замінити 9 мільйонів робочих місць, а створення роботів та розвиток автоматизації в процесі роботи – 5 мільйонів робочих місць, передає 24 Канал з посиланням на звіт World Economic Forum.

Відтак такі тенденції призведуть до різкого скорочення таких професій:

  • Працівники поштових служб,
  • Касири,
  • Офісні клерки із введення даних,
  • Клерки з обліку, бухгалтерського та зарплатного обліку,
  • Клерки з обліку матеріалів та зберігання запасів,
  • Адміністративні помічники та виконавчі секретарі,
  • Працівники друкарської справи та суміжних професій,
  • Працівники транспорту та кондуктори,
  • Працівники прямих продажів, газетні та вуличні продавці.

Загалом до 2030 року зміняться 39% ключових навичок працівників, а прогнози свідчать, що значення технологічних навичок зростатиме швидше, ніж будь-яких інших, протягом наступних 5 років.

Тобто програми безперервного навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації будуть постійним пріоритетом для роботодавців до кінця десятиліття.

А відповідно до нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK), канцелярські професії вже стикаються з найбільшим ризиком через теоретичну здатність штучного інтелекту автоматизувати багато їхніх завдань.

Які професії матимуть попит?

  • Відомо, що до 2030 року з'являться чимало нових робочих місць, а саме для фахівців з даних, інженерів FinTech, та фахівців з AI/ML.

  • Чинники, що сприятимуть, таким змінам – це технічні зміни, як штучний інтелект чи автоматизація, також зелений перехід до сталої енергетики й демографічні зрушення, зокрема старіння населення та міграцію.