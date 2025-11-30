Які професії будуть не потрібними до 2030 року?

Наприклад розвиток штучного інтелекту (ШІ) може замінити 9 мільйонів робочих місць, а створення роботів та розвиток автоматизації в процесі роботи – 5 мільйонів робочих місць, передає 24 Канал з посиланням на звіт World Economic Forum.

Відтак такі тенденції призведуть до різкого скорочення таких професій:

Працівники поштових служб,

Касири,

Офісні клерки із введення даних,

Клерки з обліку, бухгалтерського та зарплатного обліку,

Клерки з обліку матеріалів та зберігання запасів,

Адміністративні помічники та виконавчі секретарі,

Працівники друкарської справи та суміжних професій,

Працівники транспорту та кондуктори,

Працівники прямих продажів, газетні та вуличні продавці.

Загалом до 2030 року зміняться 39% ключових навичок працівників, а прогнози свідчать, що значення технологічних навичок зростатиме швидше, ніж будь-яких інших, протягом наступних 5 років.

Тобто програми безперервного навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації будуть постійним пріоритетом для роботодавців до кінця десятиліття.

А відповідно до нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK), канцелярські професії вже стикаються з найбільшим ризиком через теоретичну здатність штучного інтелекту автоматизувати багато їхніх завдань.

Які професії матимуть попит?