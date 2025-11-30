Які професії будуть не потрібними до 2030 року?
Наприклад розвиток штучного інтелекту (ШІ) може замінити 9 мільйонів робочих місць, а створення роботів та розвиток автоматизації в процесі роботи – 5 мільйонів робочих місць, передає 24 Канал з посиланням на звіт World Economic Forum.
Відтак такі тенденції призведуть до різкого скорочення таких професій:
- Працівники поштових служб,
- Касири,
- Офісні клерки із введення даних,
- Клерки з обліку, бухгалтерського та зарплатного обліку,
- Клерки з обліку матеріалів та зберігання запасів,
- Адміністративні помічники та виконавчі секретарі,
- Працівники друкарської справи та суміжних професій,
- Працівники транспорту та кондуктори,
- Працівники прямих продажів, газетні та вуличні продавці.
Загалом до 2030 року зміняться 39% ключових навичок працівників, а прогнози свідчать, що значення технологічних навичок зростатиме швидше, ніж будь-яких інших, протягом наступних 5 років.
Тобто програми безперервного навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації будуть постійним пріоритетом для роботодавців до кінця десятиліття.
А відповідно до нового спільного дослідження Міжнародної організації праці (МОП) та Національного дослідницького інституту Польщі (NASK), канцелярські професії вже стикаються з найбільшим ризиком через теоретичну здатність штучного інтелекту автоматизувати багато їхніх завдань.
Які професії матимуть попит?
Відомо, що до 2030 року з'являться чимало нових робочих місць, а саме для фахівців з даних, інженерів FinTech, та фахівців з AI/ML.
Чинники, що сприятимуть, таким змінам – це технічні зміни, як штучний інтелект чи автоматизація, також зелений перехід до сталої енергетики й демографічні зрушення, зокрема старіння населення та міграцію.