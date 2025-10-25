Які професії будуть найбільш зростаючими?
До першого із чинників входять технічні зміни, як-от штучний інтелект чи автоматизація, передає 24 Канал з посиланням на Erasmus University Rotterdam.
- Другий із чинників – це зелений перехід до сталої енергетики та циркулярної економіки, а третій – демографічні зрушення, включаючи старіння населення та міграцію.
- Крім того, до цього списку додається геополітична фрагментація, що створює тиск на глобалізацію, й економічна невизначеність, що впливає на сектори та інвестиції.
Цікаво, що такі тенденції призводять як до втрати робочих місць, так і до зростання, особливо у технологіях, охороні здоров'я, освіті, будівництві та сталій енергетиці.
А відповідно до звіту World Economic Forum, до 2030 року у світі буде створено приблизно 170 мільйонів нових робочих місць. А до найбільш "зростаючих" професій входять:
- Фахівці з даних (Big Data Specialists),
- Інженери FinTech,
- Фахівці з AI/ML,
- Розробники програмного забезпечення,
Зверніть увагу! Професії, які піддаються найбільшому ризику: це касири, адміністративні помічники, працівники вводу даних тощо.
Які вакансії актуальні в Україні?
У Державній службі зайнятості визначили топ-10 найпопулярніших вакансій за даними 2025 року. Таким чином, роботодавці розмістили понад 15 тисяч вакансій для підсобників, водночас таких кандидатів – понад 18 тисяч.
А от на посади водіїв надійшло понад 13 тисяч пропозицій, а резюме подали майже 10,6 тисяч людей.
У категорії "продавці продовольчих товарів" – понад 13 тисяч вакансій та майже 20 тисяч кандидатів.