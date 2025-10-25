Какие профессии будут наиболее растущими?
К первому из факторов входят технические изменения, например искусственный интеллект или автоматизация, передает 24 Канал со ссылкой на Erasmus University Rotterdam.
- Второй из факторов – это зеленый переход к устойчивой энергетике и циркулярной экономике, а третий – демографические сдвиги, включая старение населения и миграцию.
- Кроме того, к этому списку добавляется геополитическая фрагментация, что создает давление на глобализацию, и экономическая неопределенность, что влияет на секторы и инвестиции.
Интересно, что такие тенденции приводят как к потере рабочих мест, так и к росту, особенно в технологиях, здравоохранении, образовании, строительстве и устойчивой энергетике.
А согласно отчету World Economic Forum, к 2030 году в мире будет создано примерно 170 миллионов новых рабочих мест. А к наиболее "растущим" профессиям входят:
- Специалисты по данным (Big Data Specialists),
- Инженеры FinTech,
- Специалисты по AI/ML,
- Разработчики программного обеспечения,
Обратите внимание! Профессии, которые подвергаются наибольшему риску: это кассиры, административные помощники, работники ввода данных и тому подобное.
Какие вакансии актуальны в Украине?
В Государственной службе занятости определили топ-10 самых популярных вакансий по данным 2025 года. Таким образом, работодатели разместили более 15 тысяч вакансий для подсобников, одновременно таких кандидатов – более 18 тысяч.
А вот на должности водителей поступило более 13 тысяч предложений, а резюме подали почти 10,6 тысяч человек.
В категории "продавцы продовольственных товаров" – более 13 тысяч вакансий и почти 20 тысяч кандидатов.