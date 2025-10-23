Рада поддержала закон

За соответствующую редакцию, предложенную нардепом Даниилом Гетманцевым, проголосовали 271 депутат. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует 24 Канал.

В дальнейшем документ пройдет доработку в налоговом комитете ВРУ, а затем будет вынесен на голосование во втором чтении. При условии поддержки парламентом и подписи Президента закон вступит в силу.

Что изменится для бизнеса

Акты выполненных работ как первичный финансовый документ применяются только на постсоветском пространстве. В то же время документы приемки-передачи, которые удостоверяют факт принятия качества работ, не является первичной финансовой документацией.

Опрос среди предпринимателей показал, что 74,1% поддерживают идею отказа от обязательных актов и считают, что это упростит их работу.

По оценкам CASE Украина, в ценах 2021 года экономия от отмены обязательных актов могла бы составить до 34 млрд грн в год, что равняется около 0,6% ВВП.

Альтернативный правительственный проект

Еще в сентябре премьер-министр Юлия Свириденко объявила об инициативе отмены обязательных актов выполненных работ. По ее оценке, это могло бы сэкономить бизнесу до 20 миллиардов гривен в год.

Правительство подало в Верховную Раду собственный законопроект №14023-1. Он предусматривает, что достаточно будет одной подписи – исполнителя услуг, если иное не определено договором.

Заметьте. Главное отличие между правительственным проектом и инициативой Даниила Гетманцева заключается в объеме применения. Правительство предлагает отменить обязательность актов для всех, а проект Гетманцева – только для бизнеса, без операций с бюджетными средствами. Кроме того, в проекте Гетманцева предусмотрено, что в договоре нужно указывать отсутствие акта.