Рада поддержала закон
За соответствующую редакцию, предложенную нардепом Даниилом Гетманцевым, проголосовали 271 депутат. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует 24 Канал.
В дальнейшем документ пройдет доработку в налоговом комитете ВРУ, а затем будет вынесен на голосование во втором чтении. При условии поддержки парламентом и подписи Президента закон вступит в силу.
Что изменится для бизнеса
Акты выполненных работ как первичный финансовый документ применяются только на постсоветском пространстве. В то же время документы приемки-передачи, которые удостоверяют факт принятия качества работ, не является первичной финансовой документацией.
Опрос среди предпринимателей показал, что 74,1% поддерживают идею отказа от обязательных актов и считают, что это упростит их работу.
По оценкам CASE Украина, в ценах 2021 года экономия от отмены обязательных актов могла бы составить до 34 млрд грн в год, что равняется около 0,6% ВВП.
Альтернативный правительственный проект
Еще в сентябре премьер-министр Юлия Свириденко объявила об инициативе отмены обязательных актов выполненных работ. По ее оценке, это могло бы сэкономить бизнесу до 20 миллиардов гривен в год.
Правительство подало в Верховную Раду собственный законопроект №14023-1. Он предусматривает, что достаточно будет одной подписи – исполнителя услуг, если иное не определено договором.
Заметьте. Главное отличие между правительственным проектом и инициативой Даниила Гетманцева заключается в объеме применения. Правительство предлагает отменить обязательность актов для всех, а проект Гетманцева – только для бизнеса, без операций с бюджетными средствами. Кроме того, в проекте Гетманцева предусмотрено, что в договоре нужно указывать отсутствие акта.