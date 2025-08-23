Почему изменится рынок труда?
Мировой рынок труда ощутимо изменится. В частности, этому будет способствовать цифровизация, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЗ.
Также факторами, которые повлияют на мировой рынок являются:
- адаптация к климатическим условиям, которые меняются;
- геополитическая нестабильность.
По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенными в отчете Future of Jobs Report 2025, мировой рынок труда будет переживать глубокую трансформацию в течение следующих лет. Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике.
Какие профессии будут наиболее актуальными после войны?
Жовтяк говорит, что значительную популярность и в дальнейшем будут иметь технологические специальности. То есть, профессии в сфере IT, например:
- разработчик DataOps;
- аналитик;
- специалист финансового инжиниринга и так далее.
Также значительная потребность будет в специалистах социальной сферы:
- преподавателях, тренерах по профессиональному развитию и коучах;
- медсестрах и врачах;
- реабилитологах;
- соцработниках.
Обратите внимание! Как говорит Жовтяк, значительный спрос будет и на всех работников агросферы. В том числе токарей, водителей и строителей.