Чому зміниться ринок праці?
Світовий ринок праці відчутно зміниться. Зокрема, цьому сприятиме цифровізація, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСЗ.
Також факторами, які вплинуть на світовий ринок є:
- адаптація до кліматичних умов, які змінюються;
- геополітична нестабільність.
За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, викладеними у звіті Future of Jobs Report 2025, світовий ринок праці переживатиме глибоку трансформацію впродовж наступних років. Зміни на ринку праці торкнуться багатьох сфер, що призведе до серйозних структурних зрушень в економіці.
Які професії будуть найбільш актуальними після війни?
Жовтяк каже, що значну популярність і надалі матимуть технологічні спеціальності. Тобто, професії у сфері ІТ, наприклад:
- розробник DataOps;
- аналітик;
- спеціаліст фінансового інжинірингу тощо.
Також значна потреба буде у спеціалістах соціальної сфери:
- викладачах, тренерах з професійного розвитку та коучах;
- медсестрах та лікарях;
- реабілітологах;
- соцпрацівниках.
Зверніть увагу! Як каже Жовтяк, значний попит буде і на всіх працівників агросфери. В тому числі токарів, водіїв та будівельників.