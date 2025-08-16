Як аграрію отримати бронь?

Також варто враховувати нюанси з терміном дії цього бронювання повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дмитро Франчук Юрист Залежно від регіону та типу господарства, аграрії можуть подати до ТЦК (військкомату) клопотання про відстрочку на час посівної або жнив. Для цього потрібні документи, що підтверджують їхню зайнятість у сільськогосподарських роботах: довідка від підприємства, трудовий договір, документи на фермерське господарство.

Зверніть увагу! Юрист спирається на статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", де вказано, що працівники установ, організацій чи підприємств, які забезпечують функціонування агропромислового комплексу під час посівної або жнив, мають право на бронь.

Як відбувається таке бронювання:

підприємству мають присвоїти статус критично важливого для економіки та продовольчої безпеки;

керівництво підприємства має подати документи (зокрема, перелік тих, хто потребує бронювання) у Міністерство аграрної політики (безпосередньо ця установа уже співпрацює з Генштабом ЗСУ);

далі узгоджуються списки тих, хто отримує бронь.

Юрист уточнив, що інколи аграрії отримують бронь лише на час посівної та збору врожаю. Законодавством ця ситуація прямо не закріплена.

Практика показує, що важливе рішення місцевих військових адміністрацій та подання відповідних запитів з боку сільгосппідприємств,

– уточнює Франчук.