Чи повинен орендодавець сплачувати земельний податок?

Відповідно до законодавства України, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в оренду, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вид та розмір податків залежать від того, хто є орендодавцем (фізична чи юридична особа), а також від системи оподаткування.

Якщо орендар – юридична особа або фізична особа-підприємець (ФОП) : орендар є податковим агентом. Він утримує з орендної плати ПДФО та військовий збір і перераховує їх до бюджету, тому орендодавець ці податки не сплачує.

: орендар є податковим агентом. Він утримує з орендної плати ПДФО та військовий збір і перераховує їх до бюджету, тому орендодавець ці податки не сплачує. Якщо орендар – інша фізична особа: орендодавець (власник землі) самостійно декларує отриманий дохід у річній податковій декларації про майновий стан і доходи та сплачує ці податки.

Зверніть увагу! Земельний податок сплачують власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні особи. Таким чином, якщо орендарем є юридичною особою або ФОП, то сплата податків за оренду покладається саме на нього як на податкового агента.