Які наслідки ліквідації юрособи-орендаря?

У тому разі, коли орендарем вашої земельної ділянки є юридична особа, необхідно знати, що станеться з договором у випадку її ліквідації, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

Договір оренди припиняється автоматично, адже одна зі сторін правочину більше не існує. Це відбувається незалежно від того, чи завершився строк договору. Власник ділянки має право повернути землю та укласти нову угоду з іншим орендарем.

Якщо підприємство мало заборгованість по орендній платі, вона підлягає стягненню в рамках ліквідаційної процедури. Також варто регулярно перевіряти статус контрагента через ЄДРПОУ, щоб уникнути несподіваних ситуацій.

Зверніть увагу! Якщо договір був зареєстрований, після ліквідації потрібно внести зміни до Державного реєстру речових прав, щоб зняти обтяження з ділянки та підтвердити припинення оренди. Власникам землі треба пам'ятати, що якщо ваш орендар ліквідується, обов'язково треба звернутися до юриста. Це допоможе швидко й правильно оформити припинення договору, уникнути спорів та втрати доходу.