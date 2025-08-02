Чи можна віддавати в суборенду орендовану землю?

Суборенда землі – це передача орендарем орендованої ним земельної ділянки в користування третій особі на певний строк, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". При цьому орендар залишається відповідальним перед орендодавцем за виконання умов основного договору оренди землі.

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Ключовим моментом, що стосується суборенди, є стаття 8 Закону України "Про оренду землі". Вона чітко визначає, що орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця (крім випадків, визначених законом).

Зверніть увагу! Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

Тобто законодавство встановлює пряму вимогу щодо необхідності дозволу орендодавця на суборенду. Якщо в договорі оренди землі є пункт, який дозволяє орендарю передавати ділянку в суборенду без дозволу Орендодавця, то окремий письмовий дозвіл не потрібен.

Важливо! Якщо в договорі оренди не розв'язане питання суборенди, або ж суборенда дозволена, але з певними умовами, то необхідно отримати письмову згоду орендодавця.