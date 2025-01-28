Підприємства мають підтвердити статус критичного

Ця вимога поширюється на всі підприємства незалежно від того, коли вони востаннє підтверджували свій статус чи до якої дати він був чинним, інформує 24 Канал.

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На період перехідного етапу працівники залишатимуться заброньованими до кінця лютого. У разі, якщо компанія не зможе підтвердити свій статус, бронювання працівників втратить чинність із 1 березня.

Нові критерії для статусу критично важливого підприємства

Щоб отримати або зберегти статус критичного, підприємство має відповідати наступним вимогам: відсутність податкових боргів та відповідний рівень зарплат:

Середня заробітна плата на підприємстві повинна становити не менше 20 тисяч гривень (або 2,5 мінімальних зарплат). Кожен військовозобов'язаний працівник, якого бронює підприємство, має отримувати зарплату не менше 20 тисяч гривень.

Вимога стосується лише приватного бізнесу. Державні органи щомісяця перевірятимуть рівень зарплат працівників, які залишаються заброньованими.

Третій критерій обирається керівником підприємства самостійно серед регіональних чи галузевих умов, зазначених у постанові №76.

Важливо. Усі заявки на бронювання працівників тепер здійснюватимуться виключно через Дію. Зауважимо, що передував змінам аудит підприємств Міністерства оборони, який виявив порушення. Відтак, уряд вирішив посилити контроль та забезпечити прозорість.