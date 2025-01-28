Предприятия должны подтвердить статус критического

Это требование распространяется на все предприятия независимо от того, когда они последний раз подтверждали свой статус или до какой даты он действовал, информирует 24 Канал.

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На период переходного этапа работники будут оставаться забронированными до конца февраля. В случае, если компания не сможет подтвердить свой статус, бронирование работников утратит силу с 1 марта.

Новые критерии для статуса критически важного предприятия

Чтобы получить или сохранить статус критического, предприятие должно соответствовать следующим требованиям: отсутствие налоговых долгов и соответствующий уровень зарплат:

Средняя заработная плата на предприятии должна составлять не менее 20 тысяч гривен (или 2,5 минимальных зарплат). Каждый военнообязанный работник, которого бронирует предприятие, должен получать зарплату не менее 20 тысяч гривен.

Требование касается только частного бизнеса. Государственные органы ежемесячно будут проверять уровень зарплат работников, которые остаются забронированными.

Третий критерий выбирается руководителем предприятия самостоятельно среди региональных или отраслевых условий, указанных в постановлении №76.

Важно. Все заявки на бронирование работников теперь будут осуществляться исключительно через Дію. Заметим, что предшествовал изменениям аудит предприятий Министерства обороны, который выявил нарушения. Поэтому, правительство решило усилить контроль и обеспечить прозрачность.