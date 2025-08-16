Как аграрию получить бронь?
Также стоит учитывать нюансы со сроком действия этого бронирования сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК (военкомат) ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы. Для этого нужны документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах: справка от предприятия, трудовой договор, документы на фермерское хозяйство.
Обратите внимание! Юрист опирается на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где указано, что работники учреждений, организаций или предприятий, которые обеспечивают функционирование агропромышленного комплекса во время посевной или жатвы, имеют право на бронь.
Как происходит такое бронирование:
- предприятию должны присвоить статус критически важного для экономики и продовольственной безопасности;
- руководство предприятия должно подать документы (в частности, перечень тех, кто нуждается в бронировании) в Министерство аграрной политики (непосредственно это учреждение уже сотрудничает с Генштабом ВСУ);
- далее согласовываются списки тех, кто получает бронь.
Юрист уточнил, что иногда аграрии получают бронь только на время посевной и сбора урожая. Законодательством эта ситуация прямо не закреплена.
Практика показывает, что важно решение местных военных администраций и представление соответствующих запросов со стороны сельхозпредприятий,
– уточняет Франчук.
Имеют ли право на бронь фермеры?
Фермеры, которые осуществляют свою деятельность как ФЛП, и учредители фермерских хозяйств могут претендовать на бронь. Однако они должны доказать, что их работа является критически важной для региона.