Как аграрию получить бронь?

Также стоит учитывать нюансы со сроком действия этого бронирования сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Дмитрий Франчук Юрист В зависимости от региона и типа хозяйства, аграрии могут подать в ТЦК (военкомат) ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы. Для этого нужны документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах: справка от предприятия, трудовой договор, документы на фермерское хозяйство.

Обратите внимание! Юрист опирается на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", где указано, что работники учреждений, организаций или предприятий, которые обеспечивают функционирование агропромышленного комплекса во время посевной или жатвы, имеют право на бронь.

Как происходит такое бронирование:

предприятию должны присвоить статус критически важного для экономики и продовольственной безопасности;

руководство предприятия должно подать документы (в частности, перечень тех, кто нуждается в бронировании) в Министерство аграрной политики (непосредственно это учреждение уже сотрудничает с Генштабом ВСУ);

далее согласовываются списки тех, кто получает бронь.

Юрист уточнил, что иногда аграрии получают бронь только на время посевной и сбора урожая. Законодательством эта ситуация прямо не закреплена.

Практика показывает, что важно решение местных военных администраций и представление соответствующих запросов со стороны сельхозпредприятий,

– уточняет Франчук.