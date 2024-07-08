Долго без работы сидеть не будут: каких вакансий стало очень много

Из-за войны в стране стало меньше работников. За некоторые позиции работодателям приходится соревноваться.

Востребованные специальности

Как говорится в отчете НБУ, количество работников по сравнению с июнем сократилось. Из-за этого работодатели вынуждены поднимать зарплаты, ведь борьба за кадры очень жесткая.

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Восстановление рынка теперь не такое динамичное, а отключение света спровоцировали миграцию. Также выросла занятость мигрантов за рубежом, поэтому надеяться на их быстрое возвращение пока не приходится.

Особый рост вакансий зафиксировали в охране, строительстве, также очень востребованы рабочие специальности. Дефицит этих работников растет с каждым месяцем.

Борьба за кадры

Предприниматели активно идут на повышение зарплат, чтобы покрыть дефицит рабочей силы, однако это работает не всегда, поскольку количество кадров на рынке ограничено.

По мнению бизнеса, нехватка работников находится среди главных экономических вызовов во время войны. Одним из ответов на него стало обучение женщин на профессии, которые ранее считались "мужскими".