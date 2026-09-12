Сколько можно заработать на YouTube, если ты из Украины

Украинский YouTube может приносить автору доход не только за счет рекламы, но и благодаря YouTube Premium, спонсорству и другим инструментам платформы. При этом сумма зависит от количества просмотров, тематики канала и того, из каких стран приходит аудитория.

Сколько YouTube платит за просмотры в Украине

Прежде всего стоит разобраться с главным мифом: YouTube не платит фиксированную сумму за каждый просмотр видео, говорится в справке Google. Доход формируется за счет рекламных показов и других источников, поэтому одинаковое количество просмотров на двух разных каналах может приносить авторам совершенно разные суммы.

Для оценки дохода часто используют показатель RPM (Revenue per Mille) – фактический доход автора на 1 000 просмотров после учета доли платформы. На него влияют тематика видео, география зрителей, сезонность рекламного рынка, продолжительность роликов и количество просмотров, которые реально монетизируются.

По оценкам сервисов, анализирующих украинский YouTube, типичный RPM для аудитории из Украины в 2026 году может составить примерно 0,4–1,2 доллара за 1 000 просмотров. Это означает ориентировочно 40–120 долларов за 100 тысяч просмотров только от рекламной монетизации. В то же время эти цифры не являются гарантированными: в отдельных нишах и при другой географии аудитории показатель может быть значительно выше.

Например, при условном RPM в 1 доллар канал с 100 тысячами просмотров может получить около 100 долларов, а с 1 миллиона просмотров – около 1 000 долларов. Если же RPM составляет 0,5 доллара, тот же 1 миллион просмотров принесет около 500 долларов.

Важно: это не означает, что автор гарантированно получит именно такую сумму. RPM может существенно меняться от месяца к месяцу.

Еще один важный фактор – язык и география зрителей. Если украинский канал смотрят преимущественно пользователи из Украины, рекламные ставки могут быть ниже, чем для аудитории из США, Канады, Великобритании или других рынков с более дорогой рекламой.

Также доход существенно отличается в зависимости от тематики. Финансы, бизнес, технологии и профессиональное образование могут быть более привлекательными для рекламодателей, чем часть развлекательного контента. Поэтому два канала с одинаковыми 100 тысячами просмотров могут иметь разный RPM.

Отдельно стоит учитывать Shorts. Для коротких видео действует другая модель распределения дохода: YouTube выплачивает партнерам 45% от суммы, распределенной на основе их доли просмотров в Shorts. Для обычных видео на странице просмотра доля автора составляет 55% чистого дохода от рекламы.

Какие условия необходимы для монетизации и как увеличить доход

Чтобы получать доход от рекламы на обычных видео, канал должен соответствовать требованиям Партнерской программы YouTube. В частности, необходимо иметь 1 000 подписчиков и либо 4 000 действительных часов просмотра полнометражных видео за последние 12 месяцев, либо 10 миллионов действительных просмотров Shorts за последние 90 дней.

В то же время YouTube предусматривает и более низкий порог для доступа к отдельным функциям монетизации. Начиная с 500 подписчиков, трех видео, загруженных за последние 90 дней, и 3 000 часов просмотра полнометражных видео или 3 миллионов просмотров Shorts можно получить доступ к части инструментов, в частности к функциям поддержки от зрителей, если они доступны в конкретной стране.

Однако количество подписчиков само по себе не определяет доход. Канал со 100 тысячами подписчиков может зарабатывать меньше, чем канал с 30 тысячами, если у второго более высокая активность аудитории, более привлекательная для рекламодателей тематика или большая доля зрителей из стран с высокими рекламными ставками.

Для украинского автора один из способов увеличить потенциальный доход – работать не только на локальную аудиторию. Англоязычный или иноязычный контент, который набирает просмотры на рынках с более высокой рекламной стоимостью, потенциально может иметь значительно более высокий RPM. В то же время это означает и более высокую конкуренцию.

Не стоит ограничиваться только рекламой на YouTube. Платформа позволяет зарабатывать также на YouTube Premium, спонсорстве, суперчатах, суперблагодарностях, подписках и других функциях. По данным YouTube, авторы получают 70% чистого дохода от спонсорства, Суперчата, супернаклеек и суперблагодарностей, если соответствующие функции доступны и подключены.

Для большого канала дополнительными источниками могут стать рекламные интеграции непосредственно с брендами, партнерские ссылки, продажа собственных товаров или услуг. В таком случае доход уже не зависит напрямую от RPM YouTube.

Поэтому условный канал с 1 миллионом просмотров в месяц может получать от рекламы YouTube от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от аудитории и тематики, а с коммерческими интеграциями его общий доход может быть еще выше. Но воспринимать эти цифры как гарантированный заработок не стоит.

В итоге для украинского автора главное – не само количество просмотров, а качество и география аудитории, тематика канала и количество источников монетизации. Именно поэтому YouTube может быть как дополнительным заработком в несколько десятков долларов, так и полноценным бизнесом с доходом в тысячи долларов в месяц.