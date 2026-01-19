Уже с 21 января: Киевстар предупредил об обновлении тарифов и значительных изменениях

Для абонентов мобильного оператора Киевстар введут изменения в части тарифов. Некоторые из них будут закрыты 21 января, поэтому украинцам стоит знать определенные нюансы.

Какие будут изменения в тарифах Киевстар?

Обновление касается как наполнения пакетов услуг, так и некоторых других моментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевстар.

Смотрите также "Миссия 077": Киевстар и абоненты помогают обеспечивать связь для войска

С 21 января 2026 года некоторые текущие тарифы линейки "Все вместе" будут закрыты для подключения новыми пользователями, а также получат новые названия:

"ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 2025";

"ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт 2025";

"ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой 2025";

"ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт 2025".

Если вы уже пользуетесь одним из этих тарифов, его условия для вас не изменятся.

Абоненты тарифов "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой", перешедшие от другого оператора до 20 января 2026 года включительно, смогут пользоваться новыми выгодными условиями:

В "Роуминге как дома" теперь можно будет использовать 18 гигабайтов интернета; В перечень стран, для которых действуют тарифные минуты для звонков за границу, добавляются Ирландия, Португалия, Словакия Словакия.

Как изменились некоторые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в январе?