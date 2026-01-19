Уже с 21 января: Киевстар предупредил об обновлении тарифов и значительных изменениях
- С 21 января 2026 года некоторые тарифы Киевстар будут закрыты для новых пользователей и получат новые названия.
- Существующие пользователи этих тарифов не претерпят изменений в условиях обслуживания.
Для абонентов мобильного оператора Киевстар введут изменения в части тарифов. Некоторые из них будут закрыты 21 января, поэтому украинцам стоит знать определенные нюансы.
Какие будут изменения в тарифах Киевстар?
Обновление касается как наполнения пакетов услуг, так и некоторых других моментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Киевстар.
Смотрите также "Миссия 077": Киевстар и абоненты помогают обеспечивать связь для войска
С 21 января 2026 года некоторые текущие тарифы линейки "Все вместе" будут закрыты для подключения новыми пользователями, а также получат новые названия:
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий 2025";
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт 2025";
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой 2025";
- "ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый Контракт 2025".
Если вы уже пользуетесь одним из этих тарифов, его условия для вас не изменятся.
Абоненты тарифов "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой", перешедшие от другого оператора до 20 января 2026 года включительно, смогут пользоваться новыми выгодными условиями:
- В "Роуминге как дома" теперь можно будет использовать 18 гигабайтов интернета;
- В перечень стран, для которых действуют тарифные минуты для звонков за границу, добавляются Ирландия, Португалия, Словакия Словакия.
Как изменились некоторые тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell в январе?
Киевстар с 6 января 2026 года ввел два новых тарифа для домашнего интернета: "Оптимальный" и "Комфортный". Также некоторые мобильные тарифы Киевстар, включая линейку LOVE UA, выросли в цене с 18 декабря 2025 года из-за роста стоимости ключевых ресурсов, таких как электроэнергия.
Уже с 1 января 2026 года для большинства контрактных и бизнес-тарифов Vodafone ввели принцип "Роуминг как дома" – пользование мобильной связью в странах ЕС на тех же условиях, что и в Украине, без дополнительных оплат.
С 1 января также началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium)